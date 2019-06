Consob | l' ex ministro Savona | Possibile un debito al 200% del Pil

tgcom24.mediaset

(Di sabato 15 giugno 2019) Il numero uno dell'organismo di vigilanza sostiene che ilpubblico può crescere ancora se il Pil cresce di più

pietroraffa : Per #Savona 'l'Italia è vittima di pregiudizi. Le luci della conoscenza che in essa penetrano proiettano un'immagin… - Marinaliberals : RT @LuciaAmbrosino1: Mi fate morire: Vi indignate per la vicenda di Luca Lotti e non vi preoccupate di un ex ministro prestato alla Consob… - dinunziogio : RT @molumbe: ”Con la fiducia e risparmio possibile debito/pil al 200%”. Prof. Paolo Savona Discorso odierno del presidente della CONSOB e… -