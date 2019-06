Come aromatizzare il cioccolato

ideegreen

(Di sabato 15 giugno 2019) C’è chi è un purista, e non cede ad alcuna variazione, anche io in parte lo sono ma ogni tanto è curioso assaggiare delle versioni diche contengono delle spezie interessanti. Le si possono produrre anche in casa, è infatti molto facile imparareil. Andiamo a vedere assieme qualche esempio, quelli più comuni e anche con maggiori benefici per la salute. Partiamo sempre da una base di ottima qualità e con una percentuale di cacao molto alta, poi scegliamo con quale ingrediente personalizzarla. Otterremo dei buoni dolci sia da gustare in casa, sia da regalare in ogni buona dolce occasione. (altro…)ilIdee Green.