CLEMENTE FERRERO DE GUBERNATIS MORTO Famiglia Agnelli | malore all' Allianz Stadium

Lutto famiglia Agnelli : CLEMENTE FERRERO de Gubernatis muore giocando all'Allianz Stadium : Doveva essere una giornata di festa prima delle vacanze estive e per festeggiare tutti insieme l'ultimo scudetto della 'Vecchia Signora', ma ben presto quella partitella tra tutti i rami della famiglia Agnelli all'Allianz Stadium di Torino, ormai diventata una tradizione, si è ben presto trasformata in una grande tragedia. L'imprenditore Clemente Ferrero de Gubernatis di Ventimiglia, nipote di Clara Nasi, cugina dell'Avvocato Gianni Agnelli , è ...

