Clandestini bivaccano nel parco dei bimbi Il leghista li fa fermare | Ora

ilgiornale

(Di sabato 15 giugno 2019) Claudio Cartaldo Due immigrati irregolari fermati a Ferrara dopo la segnalazione di un cittadino. Verranno espulsi Visti, segnalati al Comune, fermati e inviati in caserma per le pratiche di espulsione. A Ferrara, dove la Lega ha conquistato una delle (ultime) roccaforti rosse in Emilia Romagna, duesono stati identificati dalla polizia e ora verranno espulsi dal Belpaese. A renderlo noto è Nicola Lodi, neo consigliere comunale e esplosivo esponente della Lega ferrarese. “Oggi ero in comune ed ho ricevuto una segnalazione da parte di un cittadino che ringrazio - scrive su Facebook - Lo ho detto in campagna elettorale , sarò sempre al vostro fianco e risponderò a tutti. Ho chiesto Alle forze dell’ordine di intervenire in quanto due persone bivaccavano da ore in undove giocavano bambini”. I militari sono andati sul posto e hanno controllato le due persone ...

Freddieafk : RT @AndreaBove6: @matteosalvinimi Ad aggredire le forze dell'ordine sono i tossici dei centri sociali e i clandestini che bivaccano sul suo… - pensivin : RT @AndreaBove6: @matteosalvinimi Ad aggredire le forze dell'ordine sono i tossici dei centri sociali e i clandestini che bivaccano sul suo… - AndreaBove6 : @matteosalvinimi Ad aggredire le forze dell'ordine sono i tossici dei centri sociali e i clandestini che bivaccano… -