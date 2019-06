Civiltà Cattolica | Siti porno frequentati sempre più da giovanissimi

huffingtonpost

(Di sabato 15 giugno 2019) Civiltàlancia l’allarme sul proliferare incontrollato digrafici mettendo in guardia sulle conseguenze. “L’incremento della diffusione digrafici - scrive padre Giovanni Cucci sull’ultimo numero della rivista diretta da Antonio Spadaro - è impressionante. Nell’anno 2018 un solo sitografico ha registrato quasi 34 miliardi di visitatori (92 milioni al giorno), con un aumento di 14 milioni rispetto al 2017. Sembra che il numero di questisi aggiri attorno ai 150 milioni, di cui almeno 5 milioni specializzati in pedografia”. E non va trascurata l’aggravante dell’età.“Attualmente,- scrive padre Cucci - la maggior parte degli utenti che frequentanografici su internet sono adolescenti. Secondo i dati di Internet Filter Review, negli Usa l’età media ...

antoniospadaro : +++ ECCO la conversazione di #PAPAFRANCESCO con i #GESUITI in #Romania: “AIUTARE A SMUOVERE LE ACQUE! – chiede il P… - antoniospadaro : +++ 'La CHIESA è tanto ferita, e oggi è pure tanto FERITA da TENSIONI al suo INTERNO. Mitezza, ci vuole mitezza! ”… - restamg : RT @antoniospadaro: Che cosa si deve fare nei momenti di #tribolazione? #PapaFrancesco: “In Argentina ho pubblicato un libretto. Si intitol… -