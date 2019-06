Ciò che possiamo fare | Lella Costa a Ragusa

Calcio - Mondiali Under20 2019 : Italia-Ecuador 0-1. Olivieri sbaglia dal dischetto - Mina ci punisce : sudamericani sul podio : Amaro epilogo per l’Italia ai Mondiali Under 20 di Calcio: gli azzurrini sono stati sconfitti dall’Ecuador per 0-1 dopo i tempi supplementari nella finale per il terzo e quarto posto e devono così accontentarsi di restare ai piedi del podio. Decide un gol di Mina al 104′ dopo che Olivieri pochi minuti prima si era procurato ed aveva poi fallito un rigore. Primo tempo soporifero, latitano le conclusioni, tanto che bisogna ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Inghilterra-Argentina 1-0. Taylor decide la partita dopo l’errore dal dischetto di Parris : L’Inghilterra vince ancora col minimo scarto ai Mondiali di Calcio femminile e si qualifica agli ottavi di finale dopo aver battuto per 1-0 l’Argentina: decide la rete al minuto 61 di Taylor, dopo che al 28′ Parris si era vista respingere un Calcio di rigore da Correra con il successivo ausilio del palo. Nel primo tempo l’Inghilterra inizia in spinta ma non sfonda, poi al 28′ arriva l’ingenuità di Bravo, che ...

LIVE Inghilterra-Argentina calcio femminile 0-0 - Mondiali 2019 in DIRETTA : britanniche molto pericolose - Correa para un rigore e tiene salva la porta : Buonasera amici sportivi, e benvenuti a questa nuova DIRETTA LIVE di OA Sport, che per l’occasione ci porterà in quel di Le Havre (Francia), per la seconda giornata del gruppo D dei Mondiali di calcio femminili, dove l’Inghilterra, tra le favoritissime a staccare il biglietto per le Olimpiadi di Tokyo 2020, se la vedrà con l’Argentina, formazione sulla carta inferiore, ma da non sottovalutare, specie dopo il pareggio contro il ...

Mondiali calcio femminile – Altro che signorine! Sara Gama - calcio in faccia e perde un dente : la capitana dell’Italia si rialza [FOTO] : Sara Gama perde un dente dopo un calcio della giocatrice della Giamaica: la capitana dell’Italia si rialza e prosegue la partita in maniera stoica Il calcio è uno sport per soli uomini? Noi non ci giureremmo. Oltre alla grande abilità mostrata sul rettangolo verde, le donne hanno dimostrato di saper competere e soprattutto, picchare duro, tanto quanto i colleghi maschi! Quante volte abbiamo visto un uomo simulare un fallo, accentuare ...

BACIO DELLA MORTE A UN NEONATO/ Bimbo quasi ucciso dall'herpes di un parente che... : Il BACIO di un parente con herpes mette a repentaglio la vita di un NEONATO di sole 4 settimane il giorno del suo battesimo: ecco com'è andata

Modiali calcio femminile – Perchè l’Italia è già qualificata agli ottavi? La particolare regola che premia le azzurre : Dopo solo due partite, l’Italia è già riuscita a qualificarsi agli ottavi dei Mondiali di calcio femminili grazie ad una particolare regola e agli incastri di Girone B e D Il Mondiale di calcio femminile continua a regalare grandi gioie all’Italia. Dopo il successo in rimonta per 1-2 sul’Australia, le calciatrici azzurre hanno ottenuto la seconda vittoria del loro girone con un agevole 0-5 sulla Giamaica, firmato da ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : risultati e classifiche dei gironi. L’Italia conquista la seconda vittoria : Dal 7 giugno al 7 luglio i Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia si prenderanno la scena. L’Italia torna a partecipare alla fase finale di una competizione di questo tipo, a distanza di 20 anni dall’ultima volta. La formazione di Milena Bertolini ha conquistato l’accesso alla rassegna iridata con pieno merito, giungendo in vetta al proprio girone di qualificazione, ottenendo sette vittorie ed una sola sconfitta. Una ...

Calcio - Europei Under21 2019 : la Spagna ai raggi X. Avversaria che fa paura con Fabian Ruiz - Oyazarbal e Fornals : Domenica sera comincia l’avventura dell’Italia negli Europei Under21. Un cammino degli azzurrini che partirà con la Spagna in quello che è un vero e proprio scontro diretto per la vetta del gruppo A. Il regolamento del torneo prevede che solo la prima stacca matematicamente il biglietto per le semifinali e, considerando Belgio e Polonia un gradino sotto, la sfida tra due giorni può davvero essere decisiva. Una Spagna che si presenta ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : risultati e classifiche dei gironi. Prima vittoria del Giappone - tra poco l’Italia : Dal 7 giugno al 7 luglio i Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia si prenderanno la scena. L’Italia torna a partecipare alla fase finale di una competizione di questo tipo, a distanza di 20 anni dall’ultima volta. La formazione di Milena Bertolini ha conquistato l’accesso alla rassegna iridata con pieno merito, giungendo in vetta al proprio girone di qualificazione, ottenendo sette vittorie ed una sola sconfitta. Una ...

Pomeriggio 5 - Mila Suarez e il due di picche a Paolo Brosio in diretta : "A me gli uomini piacciono così..." : Mila Suarez ha rifiutato Paolo Brosio in diretta da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5. La conduttrice ha provato a vedere se i due potevano piacersi ma la Suarez lo ha rimbalzato: "Mi piacciono giovani, mi spiace..."."Mila sai che Brosio è un giornalista molto famoso? Piace molto e ha avuto donne bellis

Sciopero dei metalmeccanici - cortei a Milano - Firenze e Napoli. Bentivogli : «Governo fa come Schettino» : Sciopero di otto ore,oggi, dei metalmeccanici e tre manifestazioni in contemporanea a Milano, Firenze e Napoli, promosse da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil, per chiedere al governo e alle imprese di...

Metalmeccanici in piazza - sciopero di otto ore contro il governo : “Fa come Schettino” : Metalmeccanici in piazza, sciopero di otto ore contro il governo: “Fa come Schettino” Tre manifestazioni in contemporanea a Napoli, Milano e Firenze promosse da Cgil, Cisl e Uil per chiedere di mettere al centro il lavoro, l'industria, i salari, i diritti. Il segretario Fim Bentivogli: “'Il governo fa come Schettino, sta facendo ...

Pascal Siakam - dal Camerun ai vertici NBA : la stella dei Toronto Raptors che giocava a calcio e doveva farsi… prete : Pascal Siakam è uno dei grandi protagonisti dei Toronto Raptors, neo campioni NBA: e pensare che se la sua vita avesse preso strade diverse, oggi sarebbe un prete o un giocatore di calcio! Nella notte italiana, il Canada ha festeggiato la vittoria dei Toronto Raptors capaci di imporsi in Gara-6 sui Golden State Warriors e diventare campioni NBA per la prima volta nella loro storia. Kawhi Leonard è stato eletto MVP, in qualità di simbolo e ...