Ciclismo | le prime parole di Froome dopo l’incidente | “so quanto sono fortunato ad essere

sportfair

(Di sabato 15 giugno 2019) Il corridore britannico ha affidato al sito del Team Ineos le suel’incidente, pubblicando anche una foto che lo ritrae sul letto d’ospedale Chrisha parlato, lo ha fatto al sito del Team Ineos esndo il suo stato d’animoil terribile incidente occorsogli al Giro del Delfinato. Le sue condizionistabili, una buonissima notiziaha dovuto sopportare negli ultimi giorni, in particolare considerando le due operazioni affrontare per ridurre le fratture. Lapresse Sui social è spuntata una sua foto con il pollice in su, accompagnata dalle suedichiarazioni successive al crash: “in primo luogo voglio rivolgere un enorme ringraziamento a tutti coloro che mi hanno inviato i migliori auguril’incidente. Questo è ovviamente un momento difficile, ma ho preso molta forza dal supporto negli ultimi tre ...

testnapproved : X-TIGER Ciclismo Uomo 5D Gel Imbottito Boxer Traspirante Biancheria Intimo Mutande Pantaloncini da Ciclismo Bici c… -