Ciclismo – European Games Minsk 2019 | l’Italia ufficializza le squadre maschili e

(Di sabato 15 giugno 2019)te le azzurre per la prova in linea. Paternoster anche per la crono. Su pista i CT rendono noti i convocati. Bertazzo, Lamon, Plebani e Scartezzini iscritti nel quartetto I CT Dino Salvoldi (donne strada e pista) e Marco Villa (uomini pista) hannoto gli azzurri per la prossima edizione degliMinsin programma dal 21 al 30 giugno in Biellorussia. Riportiamo sotto tutti i convocati ricordando che l’Italia (uomini élite strada) non parteciperà alla prova a cronometro degliper salvaguardare il Campionato Italiano a cronometro del 28 giugno. Il posizionamento delle date dei Giochi Europei in concomitanza con date importanti del calendario ciclistico internazionale non crea le condizioni adatte per assicurare la corretta partecipazione in ambedue gli eventi. Nazionale Strada Donne – CT Dino Salvoldi Elisa ...

