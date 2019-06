Ciclismo | Dumoulin tranquillizza i suoi tifosi | “il Tour de France non è a rischio | ecco

Ciclismo - Tom Dumoulin tornerà in gara al Giro del Delfinato. Michael Matthews invece correrà in Svizzera : Dopo il ritiro a causa di una caduta al Giro d’Italia, Tom Dumoulin si appresta a tornare in gara al Giro del Delfinato, in programma dal 9 al 15 giugno. L’olandese del Team Sunweb in data odierna dovrebbe avere il definitivo via libera dopo un controllo medico. Lo scrive cyclingnews.com. Sebastian Deckert, uno dei tecnici del team ha confermato: “Il Giro del Delfinato presenta un percorso impegnativo per tutta la gara con una ...

Ciclismo - Tom Dumoulin pronto a tornare in sella : l’olandese guiderà la Sunweb nel Giro del Delfinato : Superato l’infortunio al ginocchio sinistro patito nel corso del Giro d’Italia, Dumoulin parteciperà al Giro del Delfinato per preparare al meglio il Tour de France Tom Dumoulin si è messo alle spalle l’infortunio al ginocchio sinistro patito al Giro d’Italia, il corridore olandese infatti è pronto a tornare in sella alla sua bici in occasione del Giro del Delfinato, in programma dal 9 al 16 giugno. Marco ...

Ciclismo : possibile fusione tra Sunweb e Corendon? Tom Dumoulin e Mathieu van der Poel correrebbero nella stessa squadra : Pronta una grande novità per il Ciclismo olandese. Due delle più importanti delle realtà dei Paesi Bassi per quanto riguarda la strada sembrerebbero essere pronte ad una fusione, come riportato dalla stampa neerlandese in questi giorni. Sunweb e Corendon, rispettivamente presenti nel circuito World Tour e Professional, in più entrambe attive come tour operator, starebbero pensando di unirsi. La novità sarebbe importante anche a livello di nomi: ...

Ciclismo - Giro d'Italia al via : Roglic - Dumoulin e Yates da battere. L'Italia punta sul 'vecchio' Nibali : Ora tocca al russo, salito agli onori della cronaca con la vittoria al Tour of The Alps, fare il capitano dello squadrone, ino, britannico. In Trentino Sivakov ha avuto Froome gregario di lusso, e in ...

Ciclismo - Tom Dumoulin : “Sono in buone condizioni - punto a vincere il Giro d’Italia e non penso al Tour de France” : “Sono in buone condizioni, la Liegi è stata una delusione per me, anche a causa del meteo. Sono qui per vincere il Giro d’Italia e punto a vincerlo, in questo momento non penso al Tour de France“. Sono queste le parole dell’olandese Tom Dumoulin, tra i grandi favoriti del prossimo Giro, che partirà l’11 maggio da Bologna. Il vincitore del 2017 è tra gli osservati speciali e proverà a sfruttare i 60 chilometri a ...