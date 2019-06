Chris Froome Come sta? Anche una frattura al collo | ricovero di sei settimane

Infortunio Chris Froome – Riscontrata anche frattura al collo : ecco quando il ciclista verrà dimesso dall’ospedale : Gli ultimi accertamenti medici hanno riscontrato anche una frattura al collo per Chris Froome che dovrà restare in ospedale per 6 settimane Nei giorni scorsi, il mondo del ciclismo ha appreso con grande tristezza la notizia dell’incidente occorso a Chris Froome. Il ciclista del Team Ineos è finito a tutta velocità contro un muretto, durante la ricognizione per la cronometro di Roanne del Giro del Delfinato. Trasportato ...

Ciclismo - Chris Froome vince a tavolino la Vuelta a España 2011 - tolto il successo a Juan José Cobo per doping : Viene riscritto l’albo d’oro della Vuelta a España 2011. L’UCI ha infatti annunciato che il vincitore di quell’edizione, lo spagnolo Juan José Cobo, è stato squalificato per doping. Il tribunale antidoping ha trovato dei valori anomali nel Passaporto Biologico nel periodo tra il 2009 e il 2011, sanzionando Cobo con uno stop di tre anni, anche se si è già ritirato nel 2014. Come riportato dai media spagnoli, gli organizzatori della Vuelta hanno ...

Ciclismo - Richie Porte su Chris Froome : “A nessuno piace vedere qualcuno farsi male” : Anche Richie Porte, al termine della cronometro di ieri del Giro del Delfinato 2019, dove l’alfiere della Trek – Segafredo è giunto 11°, ha parlato (inevitabilmente) dell’incidente occorso durante la ricognizione a Chris Froome. L’australiano ha scambiato diverse battute ai microfoni di cyclingnews.com. Porte ha dichiarato: “Ero in macchina per la ricognizione e Dan Martin mi ha mandato un messaggio nel quale mi ...

