Chris Brown presto di nuovo padre

(Di sabato 15 giugno 2019)saràper la seconda volta. Ammika Harris, sua ex fidanzata, è infatti incinta, come riportato da Page Six. Pochi mesi dopo la rottura, il rapper ha scoperto la lieta notizia.aveva immediatamente rimosso la Harris con Indyamaria,fuggita una volta scoperta la gravidanza di Ammika.Per, come detto, sarà una seconda paternità, avendo avuto un'altra bimba da un'altra ex. Royalty, nata dal rapporto con Nia Guzman mentrestava insieme a Karrueche Tran. Una vita sentimentale da telenovela di quart'ordine, con la Tran che lasciò il rapper dopo 5 anni d'amore, una volta saputo della gravidanza di Nia.di15 giugno 2019 15:48.

