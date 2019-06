Carolyn Smith | malattia | chemio e dove ha il tumore “da cacciare”

Il tumore è tornato! Carolyn Smith ricomincia la chemio : Carolyn Smith torna i ospedale e come sempre racconta a tutti i suoi fan su Instagram tutti i dettagli. Insomma, la sua battaglia non si è conclusa. A spiegarlo – come sempre, con il sorriso – ai suoi follower è la stessa giudice di Ballando con le stelle, che lo ha annunciato tramite un video pubblicato su Instagram. Terminato il programma televisivo, “devo bussare di nuovo alla porta dell’ospedale, perché oggi ricomincio il mio percorso. Devo ...

Carolyn Smith - vacanza con la bronchite/ "Starò meglio - vero?" : il sostegno dei fan : Carolyn Smith dopo la fine di Ballando con le stelle si è presa una vacanza di relax che si sta concludendo a letto con l'influenza!

Si presentò come una qualsiasi persona! Carolyn Smith conosceva Lady Diana : Carolyn Smith si è concessa per una lunga intervista a Vieni da me durante la quale ha raccontato di aver conosciuto Lady Diana quando la madre lavorava per la Regina. Tutti la conoscono per la sua lunga carriera nel mondo della danza e per la sua lotta contro il cancro, pochi sanno cosa sia accaduto alla Smith prima che diventasse famosa. E, a raccontarlo, è stata proprio lei stessa. “Ho iniziato a ballare a tre anni. Mia mamma già mi ...

Vieni da me - Carolyn Smith rivela : “Ho mandato a quel paese…” : Carolyn Smith prima della finale di Ballando con le stelle rivela: “Ho mandato a quel paese…” È stata ospite oggi a Vieni da me nella rubrica “La Cassettiera”, Carolyn Smith, la regina della giuria di Ballando con le stelle. Carolyn ha raccontato a Caterina Balivo tanti aneddoti sulla sua vita professionale e privata come quando, prima di iniziare la sua avventura nella giuria di Ballando, ha mandato a quel paese ...

Carolyn Smith rivela ho tre tumori : Carolyn Smith rivela: «Ho tre tumori, dopo la fine del programma riprendo la terapia». La Smith si è confessata a cuore aperto da Eleonora Daniele a “Storie Italiane”, parlando delle sue condizioni di salute. «Prima di Natale ha raccontato Carolyn Smith mi hanno detto che erano tre i tumori. Non l’ho detto a nessuno, ma il giorno dopo mi è crollato il mondo addosso. Poi mi sono detta ‘ce la posso fare’, sto cercando di riposare e di frenare il ...

Carolyn Smith difende Milly Carlucci sul caso Stefano Oradei : “Ha fatto bene” : Carolyn Smith difende Milly Carlucci dalle critiche social sul caso Stefano Oradei – Veera Kinnunen Carolyn Smith prende le difese di Milly Carlucci che nell’ultima puntata di Ballando con le stelle ha “bacchettato” in diretta Stefano Oradei. Il ballerino professionista avrebbe creato problemi alla produzione e a Veera Kinnunen con ripetute scenate di gelosia a causa del feeling […] L'articolo Carolyn Smith difende ...

Ballando con le stelle - lo sfogo di Carolyn Smith : "Tumore - ho sospeso le cure" : Carolyn Smith, coreografa e giudice di Ballando con le stelle, nel salotto televisivo di Eleonora Daniele ha parlato del suo privato. La star del sabato sera, a Storie Italiane, si è confidata a cuore aperto: “Giovedì mattina ho fatto una foto, il braccio destro era rosso scuro e gonfio. Ci vuole u

Carolyn Smith a Storie Italiane : “Ho avuto una trombosi”. E sul tumore… : Storie Italiane, Carolyn Smith parla della trombosi: “Mi sono svegliata con il braccio scuro e gonfio” Si è raccontata a cuore aperto nel salotto di Storie Italiane nella puntata di oggi, venerdì 24 maggio 2019, Carolyn Smith. Intervistata dalla padrona di casa Eleonora Daniele, a Storie Italiane Carolyn Smith ha parlato della trombosi che l’ha colpita al braccio la settimana scorsa, raccontando: Mi sono svegliata con il ...