Cardi B dopo aver rischiato la vita dice addio alla chirurgia estetica

Boxe – Dramma in Messico - Felipe Orucuta rischia la vita dopo un ko : massaggio Cardiaco sul ring - è in coma [VIDEO] : Il pugile Felipe Orucuta rischia la vita dopo un ko subito in un incontro di Boxe: il pugile messicano è attualmente in coma Finale a dir poco Drammatico quello relativo all’incontro di Boxe di Ixtapa Zihatanejo, Messico. Felipe Orucuta, pugile messicano di 33 anni, ha avuto la peggio nella sfida contro Jonathan ‘Titan’ Rodriguez, capace di metterlo ko con una serie di colpi pesanti. Orucuta era riuscito a rialzarsi una ...

Wanda Nara tuona dopo il rigore sbagliato da ICardi : lo sfogo della moglie-agente : Wanda Nara ha parlato di quanto accaduto ieri in Inter-Empoli, con il calcio di rigore sbagliato da Mauro Icardi “Succede di sbagliare un rigore, a chi ha i coglioni di batterlo succede. Anch’io sul rigore ho detto una parolaccia comunque, se un rigore non entra nessuno gli dice bravo – ha dichiarato a Tiki Taka -. Abbiamo raggiunto quello che volevamo, basta, ora si ricomincia la prossima stagione. Una partita con tante emozioni, essere ...

Per Snai - il Napoli è il primo favorito per ICardi (dopo l’Inter) : Il sogno Napolista Mauro Icardi al Napoli. È il sogno del Napolista. Lo diciamo da un po’. E lo ribadiamo. Il nostro Napoli ideale ha Mauro Icardi al centro dell’attacco. E giocando il Napoli col 4-4-2, per noi possono serenamente convivere Icardi, Milik e Mertens. Volendo, anche con Quagliarella. Quattro signori attaccanti per due posti. Come vedete, per noi non ci sarà Lorenzo Insigne. Chi vivrà, vedrà. Intanto la società di ...

Aborto proibito dopo il primo battito Cardiaco rilevabile : approvata la legge in Georgia : Brian Kemp, il governatore dello stato della Georgia, negli Stati Uniti, ha firmato il disegno di legge approvato dal congresso statale che proibisce l’Aborto una volta che i medici sono in grado di rilevare la frequenza cardiaca fetale con un’ecografia. Si tratta della legge contro l’Aborto più severa degli Stati Uniti, considerando che il battito cardiaco e’ rilevabile solitamente tra la quinta e la sesta settimana di ...

Wanda Nara tra rabbia ed ironia - la moglie di ICardi sicura : “non sa più segnare dopo lo shooting con me? Tra 20 giorni inizia il calciomercato…” : Wanda Nara tra ironia e rabbia a Tiki Taka: le parole dell’argentina moglie e agente di Mauro Icardi E’ una Wanda Nara sempre sincera ma anche ironica, quella che ha partecipato alla puntata di ieri sera di Tiki Taka. La moglie e agente di Mauro Icardi non ha potuto, prima di tutto, non commentare il fallo sul marito Mauro, durant eil match tra Inter e Udinese di sabato sera e il rigore non chiamato: “Icardi ha il piede ...

Ivana ICardi furiosa con la Vignali dopo la confessione su Gianmarco : Ivana Icardi e Gianmarco Onestini: le news a Domenica Live Continua a far discutere l’intesa che è nata tra Ivana Icardi e Gianmarco Onestini al Grande Fratello 16. dopo l’uscita della sorella di Mauro Icardi avvenuta lo scorso lunedì, Valentina Vignali si è scagliata duramente con l’ex coinquilina. La giocatrice di basket ha accusato l’argentina […] L'articolo Ivana Icardi furiosa con la Vignali dopo la confessione ...

Inter - per il dopo ICardi c’è anche Falcao : il Monaco fissa il prezzo : Fra i nomi circolati per il dopo Icardi spunta anche quello di Radamel Falcao: il Monaco fissa il prezzo e l’Inter monitora la situazione Secondo ‘Don Balon’, il dopo Icardi potrebbe arrivare direttamente dalla Francia. In casa Inter si monitora con attenzione la situazione riguardante Radamel Falcao, bomber del Monaco. L’attaccante colombiano, dopo la pessima stagione vissuta dalla squadra del Principato, ha ...

GF 16 - Ivana ICardi dopo l’eliminazione : “Sono felice perché…” : Ivana Icardi: le prime parole dopo l’uscita al Grande Fratello Ivana Icardi, durante la scorsa diretta con il reality show di canale 5, ha dovuto dire addio al GF 16. La sorella del noto calciatore non è riuscita a fare breccia nel cuore dei telespettatori, che hanno deciso di puntare su altri concorrenti. Ora, a distanza di qualche giorno, Ivana ha deciso di dire la sua in merito a questa nuova esperienza televisiva sul piccolo schermo ...

Ivana ICardi - notte di passione con Louis dopo il Gf : “Ignoranti” : Ivana Icardi e Louis Galesio dopo il Grande Fratello Nella casa del Grande Fratello si parla ancora di lei nonostante sia stata eliminata dal televoto. L’esperienza gieffina di Ivana Icardi, sorella di Mauro Icardi e fidanzata del calciatore Louis Galesio, sembra destinata a far discutere ancora per un po’. Ricapitolando. Il pubblico ha notato un […] L'articolo Ivana Icardi, notte di passione con Louis dopo il Gf: ...

Inter - per il dopo ICardi è corsa tra tre bomber : ROMA - Senza Coppe Europee, ci si può accontentare della Coppa Italia. E così in questi due giorni Ausilio ha fatto una vera e propria full-immersion, tra Milan-Lazio e Atalanta-Fiorentina, ieri sera. ...

Inter-Juventus : Higuain - ICardi... Un anno dopo è cambiato tutto : Scherzi del cervellone che elabora il calendario di serie A. L'anno scorso, Inter-Juventus si era giocata il 28 aprile, in questa stagione San Siro si riempirà sabato 27 aprile. Quello che cambia ...

Inter - le ipotesi per il dopo-Mauro ICardi : non solo Duvan Zapata : Quelle che l' Inter deve affrontare in questo finale di stagione potrebbero essere le ultime cinque partite di Mauro Icardi con la maglia nerazzurra. La tregua armata con Spalletti ha la scadenza fissata agli ultimi di maggio, quando la qualificazione in Champions League sarà blindata. Dopodiché si

Psg su ICardi per il dopo Cavani - l’Inter fa il prezzo : La Gazzetta dello Sport lancia l’indiscrezione: la spaccatura tra Icardi e la tifoseria dell’Inter è sempre più evidente e il Psg prova a mettersi in mezzo. Per il dopo Cavani, infatti, i parigini pensano al bomber argentino. L’uruguayano ha il contratto in scadenza nel 2020 e la sua permanenza al Psg è tutt’altro che scontata. E a prendere il suo posto potrebbe essere proprio Icardi. L’Inter non ha ancora ...

Le notizie del giorno – Le decisioni del giudice sportivo dopo Milan-Lazio - le accuse di Luca Leiva e la guerra in casa ICardi : LE decisioni DEL giudice sportivo – Nessuna sanzione per Bakayoko dopo il caso che lo ha visto protagonista con Acerbi nel post Milan-Lazio. Multa per Kessié, ma non per questo episodio, bensì per la mini rissa finale che ha visto coinvolti pure Bertolacci, Musacchio, Patric, Luis Felipe e Leiva, anch’essi puniti. Due giornate, invece, rifilate a Simone Zaza dopo l’espulsione in Torino-Cagliari. (APRI LA NOTIZIA PER ...