ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 giugno 2019) Le attrici-della casa circondariale femminile disono salite sul palco delper mettere in‘’Ramona e Giulietta’’, una rilettura di ‘’Romeo e Giulietta’’, una delle più celebri opere di Shakespeare. Al centro dello spettacolo, durato circa un’ora, la storia d’amore fra due donne che diventa però anche un pretesto per raccontare le sofferenze e la difficoltà di vivere a pieno l’affettività per chi si trova dietro le sbarre. “‘Non è la prima volta che entro in– ha dichiarato Alessandra, una delle attrici-– ma è la prima volta che faccioed è anche la prima volta che riesco ad esprimere tutto quel dolore e quella rabbia che portavo dentro.’’ ‘’Questo spettacolo l’ho sentito proprio mio – ha aggiunto Barbara – ho la mia compagna fuori e recitare il momento delle lettere per me è stato molto ...

ilfattovideo : Carcere, le detenute di Rebibbia portano in scena l’amore omosessuale: “Con il teatro esprimiamo il nostro dolore’’ - squopellediluna : Il fotoreporter Giampiero Corelli dal 2007 gira le carceri d'Italia per raccontare 'La bellezza dentro'. Le foto f… - giornalettismo : 'Poi vi aspettiamo per una partita', scrivono le detenute del #carcere di Rebibbia alle calciatrici -