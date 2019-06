Call of Duty Black Ops 4 | Treyarch risponde alle recenti polemiche riguardo le nuove armi

Call of Duty Modern Warfare : un ex marine si dice disgustato dal realismo del gioco : Un ex marine americano ha condiviso il suo disgusto per il livello di realismo presente in Call of Duty Modern Warfare. Lo studio di sviluppo Infinity Ward con il suo nuovo gioco sta cercando di far entrare i giocatori nei panni dei marine mostrandoci così la dura realtà del campo di battaglia.Tuttavia non tutti sono fan del troppo realismo nei videogiochi. Tra questi c'è appunto un ex marine americano che su Twitter si fa chiamare Dr. John ...

E3 2019 : Call of Duty Modern Warfare - anteprima : Nei momenti di difficoltà risulta difficile guardare al futuro, e alle volte risulta più confortevole guardare indietro alle calde e accoglienti mura del passato. Specie se parliamo di un passato di successo.Il che è esattamente quello che sta facendo Call of Duty, che dopo aver toccato le vette dell'Olimpo anni fa, ha gradualmente smarrito la retta via, fino ad arrivare a un presente che denota la mancanza di una chiara linea strategica.In ...

Call of Duty : Modern Warfare avrà le storiche Operazioni Speciali : Durante il loro E3 Coliseum, i ragazzi di Infinity Ward hanno rivelato che le Operazioni Speciali faranno il loro ritorno nell'attesissimo Call of Duty: Modern Warfare.Come riporta VG247, le Operazioni Speciali sono una serie di missioni (affrontabili in coppia o in solitaria) basate sulla campagna per giocatore singolo, solitamente prevedono di eliminare un certo numero di nemici, resistere ad ondate o superare in modo furtivo alcune sezioni. ...

Call of Duty Modern Warfare all’E3 2019 - prime immagini per il multiplayer : Il ritorno in cabina di regia dei ragazzi di Infinity Ward per Call of Duty Modern Warfare ha significato palesemente un incremento esponenziale dell'attenzione da parte della folta schiera di fan. Senza nulla togliere agli altri due team attualmente impegnati sulla serie, rispettivamente Treyarch e Sledgehammer Games, è palese che allo studio responsabile di una delle saghe più amate di sempre sia riservato un trattamento affettivo ...

Call of Duty : Modern Warfare ha fatto letteralmente piangere alcuni giocatori che hanno testato il gioco : Quando Infinity Ward ha rivelato Call of Duty: Modern Warfare il mese scorso, l'ha presentato come il capitolo più grintoso, più realistico e più oscuro della serie fino ad oggi. Secondo uno YouTuber, a cui è stato mostrato il gioco in anticipo, "fa sembrare 'No Russian' un film della Pixar". Quindi, forse non dovrebbe sorprendere che il gioco stia facendo letteralmente piangere i playtester. Sul serio. Secondo l'art director dello studio Joel ...

L'arco narrativo di Call of Duty : Modern Warfare assumerà toni più cupi : Lo studio di sviluppo che si sta occupando di Call of Duty: Modern Warfare, avrà una particolare attenzione per quanto riguarda L'arco narrativo.Quando si tratta dello storytelling in continua evoluzione in un particolare videogioco, non viene in mente un franchise come Call of Duty. Al di fuori di alcune missioni, il gioco si è sempre mantenuto su una narrazione abbastanza lineare.Durante un'intervista, come riporta Gamingbolt, lo studio ...

Call of Duty : Modern Warfare su PC con supporto DirectX Raytracing e tecnologia NVIDIA GeForce RTX : NVIDIA e Activision hanno annunciato oggi che NVIDIA è il partner ufficiale per PC di Call of Duty: Modern Warfare, l'attesissimo nuovo titolo in uscita il 25 ottobre. Ecco i dettagli nel comunicato ufficiale:NVIDIA sta lavorando a stretto contatto con gli sviluppatori di Infinity Ward, per integrare le tecnologie gaming di Microsoft DirectX Raytracing e NVIDIA Adaptive Shading nella nuova versione per PC di Modern Warfare"Call of Duty: Modern ...

Il nuovo aggiornamento di Call of Duty : Black Ops 4 introduce nuove armi che però saranno riscattabili solo con le loot box : Sulla carta Call of Duty: Black Ops 4 non sarebbe un pessimo gioco, tuttavia l'intero ecosistema viene poi penalizzato dalla forte politica di monetizzazione messa in campo da Activision, già a 4 mesi dalla pubblicazione ufficiale.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, il gioco ha visto l'introduzione di nuove e devastanti armi in seguito ai Days of Summer (fucile di precisione Vendetta, fucile tattico S6 Stingray, fucile d'assalto ...

Call of Duty : Modern Warfare - il nuovo motore promette un netto salto in avanti - analisi tecnica : Call of Duty: Modern Warfare è stato ufficialmente annunciato con un breve trailer che ci dà un primo assaggio delle atmosfere e dei contenuti offerti da questo nuovo capitolo della leggendaria serie. Un'offerta, a dire il vero, parecchio differente da quanto ci siamo abituati a vedere nelle ultime iterazioni. Lo sviluppatore, Infinity Ward, punta a eseguire un soft reboot del franchise in una sorta di operazione in stile 'Casino Royale' con ...

Call of Duty Modern Warfare e il cross play - ecco come funzionerà : Si appresta a cavalcare la cresta dell'onda Call of Duty Modern Warfare, il nuovo capitolo della saga sviluppato dai ragazzi di Infinity Ward che per la fine del 2019 hanno preparato i propri personalissimi fuochi d'artificio videoludici. Un passo indietro quello compiuto dallo studio di sviluppo, che, come si evince dall'assenza di un numero ad accompagnare il nome del gioco, vuole riportare la saga ai propri fasti e soprattutto con i piedi ...

Il trailer di Call of Duty : Modern Warfare è stato visualizzato 20 milioni di volte in tre giorni : Qualche giorno fa Activision ha svelato al pubblico il suo Call of Duty: Modern Warfare. Era da tempo che i fan chiedevano un ritorno alle origini a giudicare dai numeri registrati dal trailer... si può tranquillamente affermare che le premesse per un successo ci sono tutte.Come riporta Gamereactor, il video è infatti stato visualizzato 20 milioni di volte in soli tre giorni con circa 423.829 di mi piace, sembra quindi che in molti siano molto ...

Call of Duty : Modern Warfare offrirà un matchmaking in base ai controlli utilizzati : Come ormai sappiamo il prossimo capitolo dello sparatutto più famoso si intitolerà Call of Duty: Modern Warfare, avrà una campagna e un comparto online decisamente curato dal punto di vista del matchmaking.Come possiamo apprendere da Twitter, il gioco oltre ad offrire un cross-play completo tra PS4, PC e Xbox One, selezionerà anche gli utenti che usano mouse e tastiera per giocare, separandoli nel matchmaking da quelli che usano il controller. ...

La modalità co-op di Call of Duty : Modern Warfare sarà story-based e si svolgerà dopo la campagna : Gli eventi della campagna di Call of Duty: Modern Warfare condurranno alla modalità cooperativa del gioco, riporta VG247.com.Sebbene lo sviluppatore del titolo, Infinity Ward, non sia ancora pronto per parlare della modalità cooperativa nel dettaglio, ha confermato che non ci saranno Zombi.Inoltre, è stato anche rivelato che la progressione del personaggio è condivisa tra giocatore singolo, co-op e multiplayer. Il gameplay director della ...

La campagna di Call of Duty : Modern Warfare potrà essere giocata da diversi punti di vista : Call of Duty: Modern Warfare è stato ufficialmente rivelato di recente e i fan sembrano essere più contenti del fatto che il Call of Duty di quest'anno non sia un altro Infinite Warfare, che non ci sarà un abbonamento stagionale, che non ci saranno zombi e probabilmente nessuna modalità battle royale.Infinity Ward sembra mantenere il titolo vicino al "nucleo principale" della serie Modern Warfare, compresa la modalità campagna, che ha ...