Caldo | Uecoop | in campo 4mila squadre anti-zanzare

Caldo - Uecoop : allarme autobus roventi per gli anziani : “allarme autobus roventi nelle grandi città per gli oltre 13,6 milioni di anziani over 65 anni che in Italia sono a rischio malori per il Caldo torrido“: è quanto emerge da un’analisi di Uecoop, l’Unione europea delle cooperative Uecoop, su dati Istat in relazione all’ondata di afa che investe l’Italia. “Con questa situazione climatica viaggiare su autobus senza aria condizionata oltre che essere un disagio può diventare un ...

Caldo - Uecoop : “Oltre 4mila imprese italiane in prima linea contro l’invasione di insetti” : “Con una crescita record del 282% negli ultimi dieci anni sono oltre 4mila le imprese italiane in prima linea contro l’invasione di cimici, cavallette, zanzare e scarafaggi favorita dal Caldo improvviso di questi giorni“: è quanto emerge da una analisi di Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, su dati della Camera di commercio di Milano Lodi e Monza. “I cambiamenti climatici hanno estremizzato gli sbalzi di temperatura e ...

Caldo - Uecoop : a rischio 13 - 6 milioni di anziani : “Oltre 13,6 milioni di anziani over 65 anni in Italia a rischio malori per il Caldo torrido“: è quanto emerge da un’analisi di Uecoop, l’Unione europea delle cooperative Uecoop, su dati Istat in relazione all’ondata di afa con temperature fino a 40 gradi che investe l’Italia dopo un maggio fra i più freddi degli ultimi dieci anni, con uno sbalzo termico che con il colpo di coda dell’influenza e dei raffreddori mette a dura prova in ...