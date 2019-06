Calcioscommesse – Immobile coinvolto nell’inchiesta Oikos | parla il legale | “escluso

Calcioscommesse in Spagna - nell’inchiesta ‘Oikos’ finisce una partita di Serie A : spunta anche il nome di… Immobile : Secondo quanto riportato da Marca e AS, nell’inchiesta ‘Oikos’ sul Calcioscommesse in Spagna sarebbe spuntato anche il nome di Ciro Immobile Clamoroso colpo di scena nell’ambito dell’inchiesta ‘Oikos‘, aperta dalle autorità spagnole per far luce sul Calcioscommesse. Nel calderone infatti sarebbe finito anche il nome di Ciro Immobile, coinvolto secondo Marca e AS nel tentativo di combine di una ...