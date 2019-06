Calciomercato Milan | nome nuovo per il centrocampo | sondaggio per Torreira

Calciomercato : Napoli e Milan molto attive - gli Usa tentano Mauro Icardi : A due settimane dall'inizio ufficiale del Calciomercato estivo, le società di serie A si stanno muovendo per portare a casa i primi obiettivi. molto attive, in queste ore, soprattutto Napoli e Milan, mentre l'Inter lavoro all'uscita dell'ex capitano Mauro Icardi: per lui, in queste ore, è arrivata un'offerta dagli Usa. Napoli, l'obiettivo è Lozano del Psv Il Napoli di Ancelotti ha puntato gli occhi sull'attaccante Lozano del Psv: secondo ...

Calciomercato - le bombe della notte : la questione Chiesa - i nomi per Milan e Napoli - il Lecce batte un colpo - Bologna scatenato - pazza idea del Parma : Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Numerose trattative avviate anche se la sessione è ancora chiusa. Tante le notizie riferite nel corso della trasmissione di Sky Sport “Calciomercato – L’originale“. Il Napoli è pronto a presentare un’offerta da 50 milioni di euro al Psv Eindhoven per Hirving Lozano. L’accordo col giocatore ci sarebbe già, ora si attende la risposta del club ...

Calciomercato Milan : fra i possibili nomi per la difesa c'è Manolas : Il mercato dei trasferimenti del Milan è iniziato, e dopo aver concluso con la firma del centrocampista Rade Krunic per € 8 milioni più i bonus, il Diavolo continua a cercare giocatori in tutti i reparti. Con Cristian Zapata che è andato via, i difensori del Milan sono Alessio Romagnoli, Mateo Musacchio e Mattia Caldara, il quale è anche alle prese con il recupero da un brutto infortunio. La difesa del Diavolo è stata la terza migliore della ...

Calciomercato Milan - chiesto Manolas alla Roma : il sogno di Giampaolo però è un centrocampista… dell’Arsenal : Il club rossonero ha chiesto alla Roma Manolas, difensore greco che piace alla dirigenza della società di Via Aldo Rossi Il Milan si muove sul mercato e, dopo aver chiuso con l’Empoli per Krunic, ha chiesto alla Roma informazioni su Kostas Manolas. AFP PHOTO / Kirill KUDRYAVTSEV Primi contatti tra le parti già avviati, con il club giallorosso però che ha sottolineato come il difensore greco possa partire solo a fronte del pagamento ...

Calciomercato - la pazza idea tra Roma e Juventus : scambio Higuain-Manolas ma per il difensore c’è anche il Milan : Il Calciomercato è sempre più caldo, in particolar modo nelle ultime ore attivissima la Juventus, nella serata di ieri si è sbloccata la trattativa tra i bianconeri ed il Chelsea per Maurizio Sarri, per l’annuncio è solo questione di ore. La dirigenza bianconera è scatenata anche sul fronte Calciomercato, in particolar modo nelle ultime ore si sta parlando di un clamoroso scambio tra la Juventus e la Roma, secondo l’edizione ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Il Lecce prova il colpaccio - la lunghissima lista di Cairo - i nomi del Milan : IL Lecce prova IL colpaccio – Nome importante per l’attacco nelle ultime ore, Burak Yilmaz, classe 1985, è finito sul taccuino di Mauro Meluso che sta provando a portare l’attaccante esperto alla corte di Liverani, la trattativa è iniziata già da alcuni giorni e potrebbe trovare esito positivo a breve. Il calciatore ha già dato l’ok al trasferimento mentre manca ancora qualcosa per chiudere con il Besiktas ma c’è grande fiducia in ...

Calciomercato Milan - dopo Krunic si punta Sensi : possibile scambio con Cutrone : La coppia Maldini-Boban è già al lavoro seppur non siano ancora state ufficializzate le rispettive cariche. dopo l’arrivo a sorpresa di Krunic (8 milioni e 4 anni di contratto), si punta un altro centrocampista: Stefano Sensi. La partenza di Bakayoko e il tentativo di piazzare Biglia, considerato troppo “vecchio” e costoso dal club, obbligano il Milan ad investire su giovani a centrocampo. Non avendo la possibilità di ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : il primo colpo (a sorpresa) del Milan - le mosse di Inter - Lazio e Roma : trattative Calciomercato – E’ arrivato il primo acquisto del Milan per la prossima stagione. Dopo l’addio con Gattuso e Leonardo e in attesa di ufficializzare l’allenatore (Giampaolo), la dirigenza – nel nome di Gazidis, Maldini e Boban (prima ‘operazione’ da rossonero) – si è mossa acquistando il centrocampista dell’Empoli Rade Krunic: il costo è di 8 milioni di euro più bonus. Il Milan ci prova anche per il difensore del Liverpool ...

Calciomercato Serie A - il punto : rebus portieri tra Roma e Milan - Inter scatenata - il Parma ci prova : Il Calciomercato non è ancora entrato nella sua fase calda, eppure già in tante si stanno muovendo o stanno comunque sondando il terreno in attesa di affondare il colpo. L’Inter sta lavorando per definire il futuro di alcuni giocatori in rosa ed è ad un passo dall’acquisto di Lucien Agoumè, centrocampista francese classe 2002 dello Sochaux definito una grande promessa del calcio francese. Si tratta poi sul rinnovo di contratto ...