Calcio | Mondiali Donne Italia-Giamaica 5-0 | Azzurre agli ottavi

Mondiali Calcio femminile – C’è l’Italia in campo contro la Giamaica - il parroco rinvia la processione : Il parroco di Castelguidone ha deciso di rinviare la processione in onore di San Vito perché concomitante con la partita dell’Italia ai Mondiali di calcio femminile Le ragazze della Nazionale Italiana di calcio femminile stanno facendo sognare un Paese intero, ottenendo consensi e applausi per le due vittorie ottenute ai Mondiali in Francia. AFP/LaPresse Prima il successo in rimonta sull’Australia, poi la manita rifilata alla ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : l’Italia vince il girone se…Tutte le possibili combinazioni : Martedì 18 giugno alle ore 21.00 la Nazionale italiana di Milena Bertolini scenderà in campo contro il Brasile nel terzo incontro valido per il gruppo C dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. A Valenciennes (Francia) le azzurre completeranno il loro percorso della fase a gironi, che già le vede agli ottavi di finale, frutto dei due successi contro l’Australia (2-1) e la Giamaica (5-0). Riscontri che vedono le nostre portacolori in vetta al ...

Calcio femminile - Tabellone Mondiali 2019 : Italia - l’importanza di vincere il girone per evitare Germania - Francia e Norvegia : C’è entusiasmo e grande eccitazione dopo il secondo successo della Nazionale Italiana di Calcio femminile. La azzurre, vittoriose a Reims (Francia) nell’incontro del gruppo C dei Mondiali 2019, hanno staccato il biglietto per gli ottavi di finale, con un turno d’anticipo. Le nostre portacolori sono infatti in vetta al raggruppamento, con due centri (6 punti), avendo realizzato 7 reti e subito solo una marcatura. Pertanto il ...

L’Italia fa innamorare : dati di ascolto esorbitanti per i Mondiali Calcio femminile. 2 - 9 milioni e 23% di share per la vittoria con la Giamaica : Boom di ascolti per la Nazionale Italiana di calcio femminile che continua a regalare grandi soddisfazioni ai Mondiali 2019 in corso di svolgimento in Francia. Ieri le azzurre sono scese in campo a Reims e hanno travolto la Giamaica con un roboante 5-0 dopo aver sconfitto l’Australia all’esordio con una rimonta pirotecnica, la partita era in programma alle ore 18.00 di venerdì 14 giugno (quindi in fascia oraria ben diversa rispetto a ...

Italia-Brasile - Mondiali Calcio femminile 2019 : programma orari e tv. Il match sarà su Rai Uno : Martedì 18 giugno l’Italia affronterà il Brasile nell’ultima partita della fase a gironi dei Mondiali 2019 di calcio femminile, le azzurre andranno a caccia del primo posto nel girone C. Dopo aver sconfitto l’Australia e la Giamaica, le ragazze del CT Milena Bertolini se la dovranno vedere contro la compagine sudamericana che ha avuto la meglio sulle caraibiche ma che poi ha perso 3-2 contro le Matildas. Marta e compagne ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Olanda e Canada per il passaggio agli ottavi : Scende in campo il Gruppo E ai Mondiali di Calcio femminile in corso in Francia: nelle due gare odierne si completerà la seconda giornata del raggruppamento e molto probabilmente verranno emessi i primi verdetti aritmetici, soprattutto in caso di vittoria di Olanda e Canada. Olanda-CAMERUN (ORE 15.00, DIRETTA TV SU SKY SPORT Mondiali) Le olandesi vogliono dare continuità alla prima vittoria, maturata in pieno recupero contro la Nuova Zelanda ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : orari e programma delle partite di oggi (sabato 15 giugno) : I Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia proseguono a ritmo serrato e quest’oggi sarà il gruppo E ad essere protagonista con due incontri in programma. Alle 15, a Valenciennes, l’Olanda campione d’Europa affronterà il Camerun, desiderosa di bissare il successo dell’esordio contro la Nuova Zelanda. In caso di successo le tulipane sarebbero automaticamente qualificate agli ottavi di finale. Stesso obiettivo quello del ...

Calcio - Mondiali Under20 2019 : Italia-Ecuador 0-1. Olivieri sbaglia dal dischetto - Mina ci punisce : sudamericani sul podio : Amaro epilogo per l’Italia ai Mondiali Under 20 di Calcio: gli azzurrini sono stati sconfitti dall’Ecuador per 0-1 dopo i tempi supplementari nella finale per il terzo e quarto posto e devono così accontentarsi di restare ai piedi del podio. Decide un gol di Mina al 104′ dopo che Olivieri pochi minuti prima si era procurato ed aveva poi fallito un rigore. Primo tempo soporifero, latitano le conclusioni, tanto che bisogna ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Inghilterra-Argentina 1-0. Taylor decide la partita dopo l’errore dal dischetto di Parris : L’Inghilterra vince ancora col minimo scarto ai Mondiali di Calcio femminile e si qualifica agli ottavi di finale dopo aver battuto per 1-0 l’Argentina: decide la rete al minuto 61 di Taylor, dopo che al 28′ Parris si era vista respingere un Calcio di rigore da Correra con il successivo ausilio del palo. Nel primo tempo l’Inghilterra inizia in spinta ma non sfonda, poi al 28′ arriva l’ingenuità di Bravo, che ...

Risultati Mondiali di Calcio femminile 2019/ Diretta gol : pari a Le Havre : Risultati Mondiali di calcio femminile 2019: le classifiche dei gironi, Diretta gol live delle partite in programma oggi, 14 giugno. Gioca anche l'Italia.

LIVE Inghilterra-Argentina Calcio femminile 1-0 - Mondiali 2019 in DIRETTA : la sblocca Taylor al 61' - inglesi ad un passo dagli ottavi : Buonasera amici sportivi, e benvenuti a questa nuova DIRETTA LIVE di OA Sport, che per l’occasione ci porterà in quel di Le Havre (Francia), per la seconda giornata del gruppo D dei Mondiali di calcio femminili, dove l’Inghilterra, tra le favoritissime a staccare il biglietto per le Olimpiadi di Tokyo 2020, se la vedrà con l’Argentina, formazione sulla carta inferiore, ma da non sottovalutare, specie dopo il pareggio contro il ...

LIVE Inghilterra-Argentina Calcio femminile 0-0 - Mondiali 2019 in DIRETTA : britanniche molto pericolose - Correa para un rigore e tiene salva la porta : Buonasera amici sportivi, e benvenuti a questa nuova DIRETTA LIVE di OA Sport, che per l’occasione ci porterà in quel di Le Havre (Francia), per la seconda giornata del gruppo D dei Mondiali di calcio femminili, dove l’Inghilterra, tra le favoritissime a staccare il biglietto per le Olimpiadi di Tokyo 2020, se la vedrà con l’Argentina, formazione sulla carta inferiore, ma da non sottovalutare, specie dopo il pareggio contro il ...

Mondiali Calcio femminile – Altro che signorine! Sara Gama - Calcio in faccia e perde un dente : la capitana dell’Italia si rialza [FOTO] : Sara Gama perde un dente dopo un calcio della giocatrice della Giamaica: la capitana dell’Italia si rialza e prosegue la partita in maniera stoica Il calcio è uno sport per soli uomini? Noi non ci giureremmo. Oltre alla grande abilità mostrata sul rettangolo verde, le donne hanno dimostrato di saper competere e soprattutto, picchare duro, tanto quanto i colleghi maschi! Quante volte abbiamo visto un uomo simulare un fallo, accentuare ...

Calcio - Cristiana Girelli nella leggenda : tripletta ai Mondiali come Paolo Rossi e Carolina Morace! Nell’elite dei fuoriclasse : Cristiana Girelli è entrata nella storia del Calcio italiano, l’attaccante della Nazionale ha fatto il proprio ingresso nel ristrettissimo gruppo di azzurri capaci di segnare una tripletta ai Mondiali. Oggi il nostro numero 10 si è scatenata contro la Giamaica mettendo a segno i primi tre gol dell’incontro concluso con un roboante 5-0, le ragazze di Milena Bertolini hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva nella rassegna ...