Calcio | Europei Under21 2019 | Italia-Spagna | è già una finale! Scontro diretto decisivo

Europei Under 21 Calcio 2019 - Gigi Di Biagio : “Vogliamo sfatare il tabù Spagna - attaccheremo per fare gol. Meret titolare” : Vigilia rovente per l’Italia, domani sera (ore 21.00) gli azzurri scenderanno in campo a Bologna per affrontare la Spagna nel match che apre gli Europei Under 21 di calcio. La nostra Nazionale cercherà di incominciare col piede giusto, allo Stadio Dall’Ara andrà in scena un vero e proprio scontro diretto che sarà già determinante nella corsa verso il primo posto nel girone che garantisce la qualificazione alle semifinali. Il CT Gigi ...

Calcio - Europei Under21 : le formazioni a confronto. La chiave della partita sarà a centrocampo : Siamo ormai alla vigilia della sfida inaugurale degli Europei Under21 2019, appuntamento di primo piano della stagione calcistica che si svolgerà tra Italia e San Marino e che vedrà protagoniste 12 formazioni di assoluto valore. La spedizione azzurra allestita dal Commissario Tecnico Gigi Di Biagio ha tutte le carte in regola per tornare sul gradino più alto del podio continentale, a distanza di quindici anni esatti dall’ultimo trionfo nel 2004. ...

Calcio - Europei Under21 2019 : la Spagna ai raggi X. Avversaria che fa paura con Fabian Ruiz - Oyazarbal e Fornals : Domenica sera comincia l’avventura dell’Italia negli Europei Under21. Un cammino degli azzurrini che partirà con la Spagna in quello che è un vero e proprio scontro diretto per la vetta del gruppo A. Il regolamento del torneo prevede che solo la prima stacca matematicamente il biglietto per le semifinali e, considerando Belgio e Polonia un gradino sotto, la sfida tra due giorni può davvero essere decisiva. Una Spagna che si presenta ...

Calcio - Europei Under21 2019 : favorite - convocati - programma - orari e tv : Ormai ci siamo. Gli Europei Under21 2019 di Calcio sono prossimi a cominciare e si disputeranno in Italia dal 16 al 30 giugno. Il Bel Paese ospiterà questa rassegna continentale di categoria, nella quale le migliori 12 Nazionali si sfideranno con grande determinazione, decise a conquistare l’ambito titolo. Saranno tre gironi da quattro squadre ciascuno, ogni formazione affronterà le altre del proprio gruppo una sola volta: le tre ...

Calcio - Europei Under21 2019 : la formula della manifestazione. Il regolamento e cosa succede in caso di arrivo a pari punti : Stanno per cominciare gli Europei Under 21 di Calcio, per l’edizione 2019 che si terrà in Italia e nella Repubblica di San Marino. Dodici squadre vi prenderanno parte, suddivise in tre gironi da quattro ciascuna, per una prima fase che durerà dal 16 al 24 giugno. Questi, in particolare, sono i raggruppamenti: GIRONE A: Italia, Spagna, Polonia, Belgio GIRONE B: Germania, Danimarca, Serbia, Polonia GIRONE C: Inghilterra, Francia, Romania, ...

Calcio - Europei Under21 2019 : tutto esaurito per l’esordio dell’Italia! Già venduti complessivamente oltre 150mila biglietti : Domenica 16 giugno lo stadio “Dall’Ara” di Bologna sarà tutto esaurito per Italia-Spagna, gara d’esordio degli azzurrini agli Europei Under21 di Calcio. Ci saranno quindi 28.310 tifosi per la partita che darà al via al camino della Nazionale, che ha grandi ambizioni in questa rassegna continentale. Gli iberici saranno subito un avversario ostico, ma la squadra di Gigi Di Biagio potrà contare su giocatori di grande qualità per aprire con una ...

Calcio - Europei Under21 2019 : le avversarie del girone dell’Italia ai raggi X. Spagna temibile con un centrocampo straordinario : Si stanno per accendere i riflettori sugli Europei Under21 di Calcio in programma dal 16 al 30 giugno 2019 tra Emilia-Romagna, Friuli e Repubblica di San Marino che oltre alla fama del successo nell’evento avranno l’importante compito di assegnare i posti disponibili in vista dell’Olimpiade del prossimo anno che avrà sede a Tokyo. La formula della manifestazione è quella classica, con dodici squadre al via divise in tre gironi ...

Calcio - Europei Under21 2019 : Andrea Pinamonti infortunato - chiamato al suo posto Federico Bonazzoli : Oltre al danno, anche la beffa: dopo la cocente e discussa eliminazione dell’Italia nei Mondiali Under 20 in corso in Polonia, dopo la semifinale con l’Ucraina persa 0-1, Andrea Pinamonti non potrà neppure prendere parte agli Europei Under 21 che saranno ospitati dall’Italia e da San Marino. Un problema al ginocchio, accusato con l’Under 20 impedirà all’attaccante, che nell’ultima stagione ha giocato al ...

Calcio - Europei Under21 2019 : i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Possibile spareggio se l’Inghilterra sarà in semifinale : Gli Europei Under 21 di Calcio 2019 andranno in scena in Italia dal 16 al 30 giugno, le migliori 12 squadre del Vecchio Continente si sono qualificate all’appuntamento e si daranno battaglia per la conquista del prestigioso trofeo. Si preannunciano due settimane di grande spettacolo con partite molto avvincenti e combattute, ne vedremo delle belle tra Emilia-Romagna e Friuli-Venezia-Giulia cioè le Regioni designate a ospitare la ...

Calcio - Europei Under21 2019 : problemi al ginocchio per Pinamonti. L’attaccante a rischio forfait : Non sono giorni semplici per Andrea Pinamonti. L’attaccante della Nazionale Under20, grande protagoniste del Mondiale di categoria in Polonia con quattro gol, non deve rammaricarsi solo per la sconfitta in semifinale dell’Italia contro l’Ucraina, costata l’accesso alla Finale del 1° e del 2° posto della competizione. La punta che ha militato quest’anno nel Frosinone, scuola Inter, è stato fermato da un problema ...

Calcio - Europei Under21 : le favorite. Spagna - Francia e Germania fanno paura : I campionati Europei 2019 di Calcio Under21 sono pronti a scattare. Italia e San Marino ospiteranno due settimane di grande spettacolo con i talenti più interessanti e cristallini del panorama continentale come grandi protagonisti. Le ultime edizioni hanno visto vincitrici Germania, Olanda e Spagna (in tutti e tre i casi per ben due volte) e Svezia. L’Italia, che detiene il record di successi complessivi con 5, non festeggia dal lontano ...