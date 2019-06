Bruce Springsteen racconta l’America profonda come nessun altro

Bruce Springsteen racconta l’America profonda : Gli anni passano, ma la voce di Bruce Springsteen è ancora in grado di raccontare l’America come pochi altri. Leggi

Western stars di Bruce Springsteen è una proiezione di diapositive e saggezza blues (recensione) : "Western stars" di Bruce Springsteen nasce oggi, 14 giugno, da quel vento dell'ovest che nelle ultime settimane ci ha regalato le anticipazioni di Hello sunshine, There goes my miracle e Tucson Train, anteprime che ci hanno fatto cogliere il motivo dei 5 anni di silenzio discografico del Boss. Le attese dopo "High hopes" (2014), infatti, avevano trovato sollievo in "Springsteen on Broadway" (2018), ma non era abbastanza.

Arriva "Western Stars" - l'ultimo album di Bruce Springsteen : Esce domani, venerdì 14 giugno, "Western Stars", il nuovo album di Bruce Springsteen. Diciannovesimo lavoro in studio, è stato realizzato senza la E Street Band. E' un viaggio nel cuore dell'America. Primo album di inediti da cinque anni a questa parte e realizzato da solista. Un album dove il country, matrice basica di questo album, incontra le sonorità pop e cinematiche di Burt Bacharach. Siamo molto lontani da precedenti lavori solisti come

Bruce SPRINGSTEEN/ "Western Stars" : il Boss diventa sinfonico : BRUCE SPRINGSTEEN si circonda di archi e orchestra quasi sommergendo le sue canzoni, un disco innovativ per il cantautore americano

Bruce Springsteen ha pubblicato il nuovo brano dal suo ultimo album 'Western Stars' : Continua a prendere sempre più forma il nuovo album di Bruce Springsteen: ecco che arriva il terzo estratto da Western Stars. Si intitola Tucson Train e va ad aggiungersi agli altri due singoli Hello Sunshine e There goes my miracle, pubblicati nelle score settimane. L'attesa per l'uscita dell'album sta per finire per tutti i fan del Boss: la data ufficiale di pubblicazione è il 14 giugno.

Bruce Springsteen : pubblicato il video ufficiale del nuovo brano 'Tucson Train' : Un nuovo brano targato Bruce Springsteen ha visto la luce oggi, giovedì 30 maggio, giorno in cui il "Boss" ha pubblicato il singolo "Tucson Train". Il brano è il terzo estratto dall'imminente nuovo album "Western Stars", la cui uscita è fissata per venerdì 14 giugno 2019. 'Western Stars': un disco più intimo senza la storica band Il nuovo lavoro di Bruce Springsteen si segnala per la mancanza della E-Street Band, lo storico gruppo che ha

Il passato e il presente nella poetica Tucson Train di Bruce Springsteen (video - testo e traduzione) : Quando parliamo del Boss dobbiamo dimenticare i cliché, perché in Tucson Train di Bruce Springsteen ritroviamo l'uomo ispirato, il saggio paroliere e musicante che aveva incantato Broadway a più riprese ponendo l'uomo di fronte all'artista. Da 40 anni Bruce ci ha raccontato la sua America tanto odiata e tanto amata, aveva sbeffeggiato l'illusione del campanilismo con Born In The USA e aveva mostrato la sua anima più malinconica in Streets Of

Bruce Springsteen annuncia che tornerà in tour a Roma nel 2020 con la E Street Band : Lo scorso weekend Bruce Springsteen è stato a Roma insieme alla famiglia per vedere la figlia gareggiare in una gara di equitazione a Piazza di Siena. In un'intervista rilasciata a Repubblica ha fatto delle rivelazioni interessanti relative al suo nuovo tour e al prossimo disco con la E Street Band, anticipando di fatto che il prossimo anno tornerà nella capitale per una tappa della sua tournée. Gli impegni futuri del Boss Intervistato da

Bruce Springsteen : «Sono tornato alle origini - il mio nuovo album è come uno scrigno ricco di gioielli» : É uscito oggi in tutto il mondo "There Goes My Miracle",il nuovo straordinario singolo di Bruce Springsteen rotazione radiofonica da venerdì 24 maggio. L'emozionante brano è incluso in "Western Stars"(Columbia Records/Sony Music), l'attesissimo album di inediti in uscita il prossimo 14 giugno. «Questo lavoro è un ritorno alle mie registrazioni da solista con le canzoni ispirate a personaggi e con arrangiamenti orchestrali cinematici»,

There Goes My Miracle è il nuovo singolo di Bruce Springsteen in attesa del nuovo album : Il nuovo singolo di Bruce Springsteen arriva a qualche settimana dall'uscita dell'album, nuova fatica discografica del Boss a cinque anni dalla sua ultima prova di studio. Il brano sarà quindi incluso in Western Stars, atteso per il 14 giugno. A proposito del disco, Springsteen ha spiegato: "Questo lavoro è un ritorno alle mie registrazioni da solista con le canzoni ispirate a personaggi e con arrangiamenti orchestrali cinematici»,

Bruce Springsteen pubblica il nuovo brano 'There goes my miracle' : Con una lunga serie di anteprime via social, Bruce Springsteen sta pian piano anticipando sempre più contenuti dal suo prossimo album Western Stars: nella giornata di ieri ha condiviso una foto che ha anticipato l'uscita del nuovo singolo There goes my miracle. Ora finalmente il brano è in rete, dopo che nella giornata di ieri è stato condiviso illegalmente, e poi rimosso, su Vimeo. Si tratta del secondo estratto dopo Hello Sunshine.

Ritorno ad Asbury Park così iniziò il mito di Bruce Springsteen : È quella la vera originale 'city of ruins' della canzone. Springsteen la scrisse pensando al desolante declino del luogo mitico della sua adolescenza, Asbury Park, l'affaccio sull'oceano della ...

Bruce SPRINGSTEEN/ "Nelle mie canzoni c'è sempre il senso del divino" : Ospiti del canale tv Netflix, BRUCE SPRINGSTEEN e Martin Scorsese hanno discusso della loro comune radice cattolica ecco cosa hanno detto

Il Boss rimette insieme la banda : nuovo tour e cd per Bruce Springsteen e la E-Street Band : La separazione non poteva durare a lungo: cos'è un Boss senza la sua Banda? In «Western Stars» - l'ultimo disco di inediti in studio di Bruce Springsteen in uscita il 14 giugno, a 5 anni da «Wrecking ...