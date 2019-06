Boschi si scaglia contro il governo e Toninelli | ' Basta cambiare Ministro' VIDEO

Blastingnews

(Di sabato 15 giugno 2019) Attorno alla questione cantieri si sta sviluppando buona parte del dibattito politico delle ultime ore. La Lega, com'è noto, auspicava che da subito si potesse dare il là a tante opere che aspettano di essere avviate a completate. Sulla stessa lunghezza d'onda c'erano e ci sono buona parte delle opposizioni che, per una volta, si allineano al pensiero del Carroccio. Tra questi c'è il Partito Democratico che, con un'intervento di Maria Elena, ha espresso tutto il proprio dissenso per l'opera deldelle Infrastrutture Danilo. Le parole, proferite alla Camera dei Deputati, sono suonate come un attacco piuttosto duro e personale nei confronti del membro dell'esecutivo, finito comunque e nella sua interezza nel mirino della deputata 'dem'. Parole dureSi parlava di "Sblocca Cantieri" quando Maria Elenaha preso la parola nell'Aula di ...

affinitomichele : #Ansaldi contro #Calenda che si scaglia contro #Lotti che si difende da #Zanda sostenuto da #Franceschini osteggiat… - utini19 : Oggi si risente una rinvigorita M.E. Boschi che si scaglia contro Toninelli per i suoi presunti NO su alcuni lavori… -