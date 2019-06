Bologna, drammatico scontro tra auto e furgone: muore bimbo di 7 anni, ferito il padre (Di sabato 15 giugno 2019) La tragedia si è consumata sulla Nuova Porrettananella tarda mattinata di sabato, attorno a mezzogiorno, in località Pontecchiio, nel territorio del comune di Sasso Marconi. Il piccolo viaggiava su un'auto guidata dal genitore che, per motivi ancora tutti da accertare, si è improvvisamente schiantata contro un camioncino addetto alla manutenzione stradale. (Di sabato 15 giugno 2019) La tragedia si è consumata sulla Nuova Porrettananella tarda mattinata di sabato, attorno a mezzogiorno, in località Pontecchiio, nel territorio del comune di Sasso Marconi. Il piccolo viaggiava su un'guidata dal genitore che, per motivi ancora tutti da accertare, si è improvvisamente schiantata contro un camioncino addetto alla manutenzione stradale.

Un bambino di soli 7 anni ha perso la vita nelle scorse ore lungo le strade dell'Emila Tomagna a seguito di un terribile incidente stradale in cui è rimasto gravemente ferito anche il padre. La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di sabato, attorno a mezzogiorno, sulla Nuova Porrettana, nel territorio del comune di Sasso Marconi, nella città metropolitana di Bologna, appena fuori dalle porte del capoluogo. Il piccolo viaggiava su un'auto guidata dal genitore, una Toyota Rav 4, che, per motivi ancora tutti da accertare, si è improvvisamente schiantata contro un camioncino addetto alla manutenzione stradale. Inutili seppur tempestivi i soccorsi medici per il bambino. Dopo la chiamata di emergenza da parte degli stessi operai del furgone che erano al lavoro, sul posto son accorsi in poco tempo un'ambulanza con l'auto medica al seguito ma ogni tentativo di rianimare i piccolo si è rivelato vano e alla fine i medici si sono dovuti arrendere e dichiararne il decesso.