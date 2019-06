Boban | la carta del Milan per evitare la sanzione dell' Uefa

liberoquotidiano

(Di sabato 15 giugno 2019) La partita per l’Europa League ancora non si è chiusa. Iltiene aperta la trattativa con l’e il Torino attende. Sperando nel ripescaggio ai preliminari di fine luglio. L’uomoa provvidenza potrebbe essere Zvonimir, ufficializzato come nuovo Chief Football Officer del club rosson

CanopoliMarco : @AndreaCordobao @PBPcalcio @acmilan Molto più bello il nostro di boban. Questo sembra quando peschi la carta a FIFA fut - EmanueleDolce : @bakshihrundi1 C’è poco da fare, sono gli uomini a dare valore ai progetti, non gli schemi su un pezzo di carta. Co… - centomilan : @TheRiddler1899 io aspetterei il 3 settembre per giudicare senza scusanti.passi per boban e gazidis ,ma maldini e… -