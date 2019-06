Blob 30 | un SuperPoliticarellum per ricordarci gli ultimi 30 anni di politica italiana

blogo

(Di sabato 15 giugno 2019) Il 'Braccio di Ferro' Berlusconi e Occhetto mediato da Mentana (ed evocato nelle recenti Europee), Silvio che dà buca a Vespa (prima del Contratto con gli Italiani), l'Ulivo di Prodi e il PD nato tra gli ulivi umbri di Veltroni, la parabola del berlusconismo e l'ascesa della Lega 'benedetta' dal transito federalista to sovranista, passando per i Girotondi e i VaffaDay: tutto questo è30, in onda questa sera, sabato 15 giugno alle 23.55. Anche se avrebbe meritato la prima serata.30, unpergli30dipubblicato su TVBlog.it 15 giugno 2019 11:54.

