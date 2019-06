Bernardeschi | ' Alla Juventus sono diventato un uomo che cerca di migliorare ogni giorno'

Blastingnews

(Di sabato 15 giugno 2019) Questesettimane di vacanza per giocatori dellache poscosì riposarsi dopo una lunga stagione che ha portato grandi soddisfazioni. La preparazione dei bianconeri riprenderà solo ad inizio luglio.ripresa dei lavori ovviamente ci sarà anche Federicoche nei giorni scorsi si è raccontatonota rivista Fashion Illuatrated. Il numero 33 juventino ha parlato della, di moda, musica e molti altri argomenti.ha svelato come giocare nel club bianconero per lui sia una grande opportunità di crescere anche come: "unchedi imparare e di".si racconta Federicoè uno dei giocatori più amati dal popolo juventino che lo apprezza sia dal punto di vista calcistico che umano. Il numero 33 juventino a "Fashion Illustrated" ha raccontato ...

1987_Lorenza : RT @DNAJUVE1897: BERNARDESCHI: 'Alla Juventus sono diventato un uomo. Qui si possono realizzare tutti i sogni' #Juve #ForzaJuve https://t.… - DNAJUVE1897 : BERNARDESCHI: 'Alla Juventus sono diventato un uomo. Qui si possono realizzare tutti i sogni' #Juve #ForzaJuve -