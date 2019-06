Bergamo | tragedia nell' Oglio | annega 17enne

ilgiornale

(Di sabato 15 giugno 2019) Claudio Carollo Il ragazzo di origine senegalese stava giocando a calcio con gli amici sulla riva del fiume, si è tuffato per recuperare la palla ma non è più riemerso Sarà capitato a chiunque di dovere recuperare la palla prima che si perda rotolando via. Questa volta, un'azione così innocente si è trasformata in una. Un ragazzino di 17 anni è affogatoportato via dalla corrente. Era andato al parco dell'con quattro amici, stava giocando a calcio sulla riva del fiume quando il pallone è finito in acqua e lui si è tuffato a riprenderlo. In un attimo è stato trascinato sotto da un mulio e non è più emerso. È successo oggi verso le 14, a Palosco, in provincia di. Sul posto sono intervenuti tutte le forze possibili: il Nucleo sommozzatori volontari di Treviglio, gli uomini del soccorso subacqueo di Milano, una squadra dei vigili del fuoco ...

