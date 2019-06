Beach volley | World Tour 2019 Ios Island Che impresa Scampoli Varrassi! Sono in

oasport

(Di sabato 15 giugno 2019) Sorpresa eallo stesso tempo. Una bella notizia arriva dalla Grecia, da Iosin un venerdì un po’ grigio per ilitaliano e porta la firma di Claudia, vice-campionessa olimpica giovanile a Buenos Aires (in coppia con Bertozzi che sempre oggi ha conquistato con Dalmazzo l’accesso al main draw della prima tappa del campionato italiano), e Dalila Varrassi che riescono ad entrare nel tabellone principale del torneo 1 Stella sulla sabbia ellenica. Un risultato tutt’altro che scontato per le azzurre che, nel primo turno delle qualificazioni, hanno battuto 2-0 (21-11, 21-17) con autorità le ceche Dostalova/Dostalova e, nella sfida decisiva per l’ingresso in main draw, hanno superato con un altro secco 2-0 (21-18, 21-16) le più esperte turche Nezir/Gokalp. Un risultato che permette alla coppia italiana di scendere in campo anche domani ...

zazoomnews : Beach volley Campionato Europeo Under 18 Baden. Azzurri ai sedicesimi: “muro austriaco” per Hanni-Fusco rivali port… - zazoomblog : Beach volley Campionato Europeo Under 18 Baden. Azzurri ai sedicesimi: “muro austriaco” per Hanni-Fusco rivali port… - enricospada2 : #IosIsland #beabeacher #beachvolley #beachvolleyball #FivbWorldTour #WorldTourBeach Colpaccio delle azzurre Scampol… -