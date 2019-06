Basket – Splendido bis delle azzurre | ancora una vittoria contro la Bielorussia! Elisa

sportfair

(Di sabato 15 giugno 2019) Parma, Italia-Bielorussia 73-56: per Crippa partita numero 100 in Nazionale. Raduno sciolto, lesi ritrovano martedì 18 a Roma Vincel’Italia, nel secondo test consecutivo che ha visto impegnata la Nazionale Femminile nel weekendla Bielorussia. Dopo il 71-67 di Broni, oggi lesi sono imposte per 73-56 al PalaCiti di Parma. La miglior marcatrice tra leè stataPenna con 12 punti, in doppia cifra anche Nicole Romeo (11) e Valeria De Pretto (10). Per Martina Crippa la partita di Parma è stata la numero 100 in Maglia Azzurra, 339 i suoi punti. L’esordio il 15 luglio 2010 a Cavalese,la Lettonia. In serata la Nazionale Femminile è stata ospite di Barilla per una cena di Gala ospitata nella splendida “Academia Barilla”. Raduno sciolto in serata, la squadra tornerà a lavorare da martedì 18 a Roma. Il 20 la partenza per ...

