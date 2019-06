Basket 3×3 | Women’s Series 2019 | le azzurre chiudono al secondo posto a Torino

oasport

(Di sabato 15 giugno 2019) Si conclude con un bilancio complessivamente positivo e con un buonl’avventura del quartetto italiano alla FIBA 3×3 Women’sandata in scena a, nella suggestiva cornice allestita per l’occasione in Piazza San Carlo. L’appuntamento, riservato alle squadre nazionali femminili, ha visto scendere in campo la formazione italiana campione del mondo in carica formata da Giulia Ciavarella, Raelin Marie d’Alie, Marcella Filippi e Giulia Rulli, nella prova generale della difesa del titolo nella prossima rassegna iridata in programma da martedì 18 giugno ad Amsterdam (Olanda). Lehanno chiuso il torneo alperdendo soltanto in finale contro la Francia, anche se in maniera piuttosto netta (19-6). Nella prima giornata avrebbe dovuto svolgersi interamente la prima fase, ma la pioggia ha costretto ...

