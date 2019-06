Balle Spaziali | Marco Travaglio smonta 4 fake news | “È vero che già Passera e Bersani

Balle Spaziali - Travaglio smonta 4 fake news : “È vero che Toninelli blocca il progetto per spostare le grandi navi da Venezia?” : E’ vero, come dice Salvini, che Danilo Toninelli blocca con il solito “no” un bel progetto già confezionato per spostare le grandi navi da Venezia a Marghera? E’ vero che sul Tav ci sono novità perché finalmente si è scoperto che l’analisi costi-benefici del governo è farlocca? E’ vero che Roberto Fico ha dedicato la Festa della Repubblica del 2 giugno non agli italiani, i festeggiati, ma agli stranieri e ai ...

Balle Spaziali - Travaglio smonta 4 fake news : “È vero che Toninelli blocca progetto per spostare grandi navi da Venezia?” : E’ vero, come dice Salvini, che Danilo Toninelli blocca con il solito “no” un bel progetto già confezionato per spostare le grandi navi da Venezia a Marghera? E’ vero che sul Tav ci sono novità perché finalmente si è scoperto che l’analisi costi-benefici del governo è farlocca? E’ vero che Roberto Fico ha dedicato la Festa della Repubblica del 2 giugno non agli italiani, i festeggiati, ma agli stranieri e ai ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta 3 fake news : è vero che con vittoria di Lega e disfatta di M5S ha vinto anche il Pd? : E’ vero che con la vittoria della Lega e la disfatta del Movimento cinque stelle, ha vinto anche il Pd? E’ vero che, come ha detto Matteo Salvini, la fusione tra Fiat e Renault è una gran buona notizia per l’Italia? E che fine hanno fatto le grandi onde di cui ci hanno parlato i giornaloni nell’ultimo anno, come “l’onda nera” che minacciava di stritolare l’Italia con la rinascita del duce e ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta 3 fake news : è vero che l’aumento dello spread fa aumentare i mutui sulla casa? : E’ vero che il crollo del Ponte Morandi a Genova con i suoi 43 morti ha ferito Luciano Benetton e ha ucciso suo fratello (Gilberto, morto a Treviso il 22 ottobre 2018, ndr), come domanda Francesco Merlo in un’intervista su La Repubblica? E’ vero che l’aumento degli ultimi mesi e settimane dello spread sta facendo aumentare i mutui sulla casa dei cittadini italiani? E’ vero, infine, che l’Unione europea ha ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : i 5 stelle dicono alla Lega troppi “sì” o troppi “no”? : E’ vero che Facebook ha chiuso 23 pagine, metà delle quali a sostegno di Lega e M5S, perché diffondevano fake news per truccare le elezioni e subornare le menti di 2,4 milioni di elettori italiani? E’ vero che i Cinque stelle hanno detto troppi “sì” alla Lega o è vero che i Cinque stelle hanno detto troppi “no” a Matteo Salvini visto che ci stanno dicendo entrambe le cose in questi giorni? E soprattutto, che ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta 3 fake news : “È vero che sta sparendo la storia dai licei e quindi va salvata?” : E’ vero che la Lega ha sempre difeso le province mentre i Cinque stelle ora le vogliono abolire, ma hanno cambiato idea? E’ vero che sta sparendo la storia dai licei e quindi bisogna salvarla dall’attentato di questo governo? E’ vero che ci sono, come scrive Il Messaggero, 130mila rinunce in arrivo ai Caf di persone che hanno chiesto il reddito di cittadinanza, ma adesso non lo vogliono più? Questa settimana Marco ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta 3 fake news : è vero che sta sparendo la storia dai licei e quindi va salvata? : E’ vero che la Lega ha sempre difeso le province mentre i Cinque stelle ora le vogliono abolire, ma hanno cambiato idea? E’ vero che sta sparendo la storia dai licei e quindi bisogna salvarla dall’attentato di questo governo? E’ vero che ci sono, come scrive Il Messaggero, 130mila rinunce in arrivo ai Caf di persone che hanno chiesto il reddito di cittadinanza, ma adesso non lo vogliono più? Questa settimana Marco ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta 3 fake news : è vero che i clandestini in Italia sono solo 90mila e non 600mila? : E’ vero che in Spagna hanno bocciato il sovranismo e il populismo premiando un partito europeista tradizionale, cioè il Partito socialista spagnolo, che vuole lasciare le cose come stanno? E’ vero che i clandestini in Italia non sono 500 o 600mila, come pensava inizialmente Matteo Salvini, ma adesso ha scoperto che sono soltanto 90mila? E’ vero che il reddito di cittadinanza è un flop perché l’hanno chiesto solamente ...

Balle Spaziali - Travaglio smonta 3 fake news : è vero che la Lega ha sventato la cosiddetta ‘Salva-Roma’ o ‘Salva-Raggi’? : E’ vero, come dice Matteo Salvini, che la Lega ha sventato una rapina ai danni di noi cittadini chiamata “Salva Roma” o “Salva Raggi”? E’ vero, come dice sempre Salvini, che il sottosegretario Armando Siri non si deve dimettere fino a quando la magistratura non avrà chiuso la sua inchiesta per presunta corruzione? E’ vero che Radio Radicale rischia di essere uccisa perché è una radio scomoda e quindi ...