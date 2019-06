Azzurre pazzesche! L’Italvolley femminile sorde è campione d’Europa | prima medaglia d’oro

sportfair

(Di sabato 15 giugno 2019) Che spettacolo ledell’Italvolley: la Nazionale italiana supera la Russia 3-0 in finale e conquista un fantastico oro europeo Grande soddisfazione per l’Italia della pallavolo: la Nazionaled’Europa! Le ragazze di Alessandra Campedelli hanno disputato un percorso netto nella rassegna europea, perdendo soltanto un set nellapartita contro la Polonia. Una squadra formata da ragazze semplicemente pazzesche, che oggi hanno battuto in finale una tosta Russia, per 3-0: nonostante il risultato, lehanno dovuto faticare per raggiungere il gradino più alto del podio ed unache all’Italia mancava da otto anni. Ladella storia della pallavolo sordi della FSSI (Federazione Sport Sordi Italia). Una gioia immensa che abbraccia tutto il mondo sportivo dei sordi, tutto il mondo sportivo in ...

