Atletica | Davide Re firma a Ginevra il nuovo record italiano nei 400 metri | l’azzurro più

(Di sabato 15 giugno 2019) L’atleta delle Fiamme Gialle ha corso ai 400in 45.01, migliorando di undici centesimi il primato nazionale che dal 2016 apparteneva con 45.12 a Matteo Galvan Cade ildei 400Re (Fiamme Gialle) acorre in 45.01 e migliora di undici centesimi il primato nazionale che dal 2016 apparteneva con 45.12 a Matteo Galvan. Per il 26enne ligure, che si allena a Rieti con Maria Chiara Milardi, è anche lo standard d’iscrizione per i Mondiali di Doha (27 settembre-6 ottobre), fissato a 45.30, realizzando un progresso personale di 25 centesimi.si rende protagonista di una gara entusiasmante, vincendo con un’ottima distribuzione e un rettilineo finale in cui stacca nettamente gli avversari. Alle sue spalle finisce l’olandese Liemarvin Bonevacia in 45.71. È il terzo anno consecutivo che Re si migliora nel meeting svizzero, dove ...

