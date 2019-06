Astronomia | una mini-galassia energetica nel mirino di Hubble

meteoweb.eu

(Di sabato 15 giugno 2019) Si estende solamente per 3mila anni luce e in confronto alla Via Lattea è un bruscolino, ma in quanto ad energie per formare nuove stelle non teme confronti: la protagonista del nuovo ritratto artistico diè Eso 495-21, unapiccola ma estremamente attiva. Oltre a questa fucina di nuovi astri, che vengono creati ad un ritmo mille volte più veloce rispetto alla Via Lattea, Eso 495-21 sembra ospitare un buco nero super-massiccio, elemento inusuale per una realtà così esigua; gli astronomi – spiega Global Science – hanno classificato la, nota anche con il nome di Henize 2-10, come ‘nana starburst’.ha puntato spesso il suo obiettivo su Eso 495-21, soprattutto per esplorare i suoi super star cluster, ovvero regioni popolate di stelle massicce ma con pochi milioni di anni sulle spalle. Queste aree possono influenzare fortemente le galassie di ...

