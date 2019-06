Astronomia | un lavoro di squadra per “catturare” il gigante gassoso Giove FOTO

meteoweb.eu

(Di sabato 15 giugno 2019) Un bellissimo esempio didi: unamozzafiato quella realizzata dal Gruppo Astrofili Palidoro. “Con i nostri strumenti e unendo le menti e le braccia, abbiamo realizzato un’immagine del pianeta,” spiegano.è il 5° pianeta del Sistema Solare in ordine di distanza dal Sole e il più grande di tutto il Sistema planetario. E’ un, come Saturno, Urano e Nettuno L'articolo: undiper “catturare” ilMeteo Web.

