Ascolti tv | Rai 1 stravince con ' Balllata per Genova' | anche Gatti commosso sul palco

Ascolti tv - Rai 1 stravince con 'Balllata per Genova' : anche commosso Gatti sul palco : Un risultato straordinario per la serata evento di Rai 1. I big della musica italiana per celebrare Genova a quasi un anno...

TeleVideoBlog gli Ascolti di venerdì 28 giugno 1991 : Stasera mi butto accende l'estate di Rai 2 : Siamo al terzo appuntamento con TeleVideoBlog. Facciamo un breve ripasso (e non lo diciamo a caso data la passione per il vintage) Cosa è TeleVideoBlog? Lo dice il titolo stesso, riprendiamo in mano un'istituzione del piccolo schermo: il teletext, più comunemente chiamato Televideo.Tra le tante pagine e le decine di servizi al suo interno ci vogliamo concentrare sulla pagina dedicata al piccolo schermo, in particolar modo ai dati ...

Ascolti TV | Mercoledì 12 giugno 2019. Non è la D’Urso 19.4% - Un Matrimonio da Favola 12.2%. Bene Arbore su Rai5 (2.1%). Realiti in seconda serata al 3.7% : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 12 giugno 2019, su Rai1 Un Matrimonio da Favola ha conquistato 2.568.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.35 all’1.19 – Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.876.000 spettatori pari al 19.4% di share (Buonanotte Live di 11 minuti: 1.085.000 – 24.1%). Su Rai2 il film Pompei, al posto di Realiti, ha interessato 1.356.000 spettatori ...

Ascolti Tv Martedì 11 giugno su Rai 1 Italia – Bosnia domina con 7 - 4 milioni e 32.5% : Ascolti Tv Martedì 11 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Italia – Bosnia qual Europeo 2020 – Rai 1 – 7.45 milioni e 32.5%La luce sugli oceani – Canale 5 – 1.91 milioni e 9.7%Una ragazza e il suo sogno – Italia 1 – 1.61 milioni e 7.6%#Cartabianca – Rai 3 – 1.14 milioni e 5.9%Freedom – Rete 4 – 1.04 milioni e 5.3%Alla ricerca di Jane – Rai 2 – ...

Boom di Ascolti per Italia-Australia : in 2 - 8 mln su Rai2 : Boom di ascolti per il calcio femminile con la partita della Nazionale Italiana in onda nel pomeriggio di ieri Rai2. L’esordio delle azzurre ha avuto infatti un ottimo riscontro di pubblico in termini di ascolti. La sfida d’esordio ha nfatti sfiorato i 3 milioni di telespettatori, toccando i 2 milioni 826mila spettatori con il 18,5% […] L'articolo Boom di ascolti per Italia-Australia: in 2,8 mln su Rai2 è stato realizzato da ...

Ascolti TV | Domenica 9 giugno 2019. La Nations League non sfonda (14.2%) - Lontano da Te parte dal 12.9%. Bosso 5.3%. Boom per la Nazionale femminile (18.5% Rai2 – 3.3% Sky) : Lontano da te Nella serata di ieri, Domenica 9 giugno 2019, su Rai1 la finale di Nations League Portogallo-Olanda ha conquistato 2.959.000 spettatori pari al 14.2% di share. Su Canale 5 la prima puntata della fiction Lontano da Te ha raccolto davanti al video 2.496.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.377.000 spettatori (6.6%). A seguire Elementary segna 1.117.000 spettatori con il 5.6%. Su ...

Ascolti Tv Venerdì 8 giugno - Buon Compleanno Pippo su Rai 1 : Ascolti Tv Venerdì 8 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Buon Compleanno Pippo – Rai 1 – milioni e %Atomica Bionda – Canale 5 – milioni e %Ossessione Omicida – Rai 2 – milioni e %Smetto Quando Voglio Masterclass – Rai 3 – milioni e %Il Cosmo sul Comò – Italia 1 – milioni e %Propaganda Live – La7 – milioni e %Quarto Grado – Rete 4 – ...

Giro d’Italia 2019 - Ascolti record in tv e share da capogiro! La Corsa Rosa sfonda sulla RAI! : La 102esima edizione del Giro d’Italia fa già parte del libro dei ricordi ma di sicuro per chi ha curato la comunicazione e si è occupato delle dirette giorno dopo giorno è stata una Corsa Rosa da boom. Nonostante infatti Vincenzo Nibali non sia riuscito a salire sul trono, giunto alle spalle dell’ecuadoriano Richard Carapaz, l’ultima tappa che arrivava all’Arena di Verona, ha registrato un record di ascolti ...

Ascolti TV | Martedì 4 giugno 2019. The Voice chiude al 10.8%. Rai 1 13.7% - Canale 5 11.4% : The Voice - Gigi D'Alessio e Carmen Pierri Su Rai1 Volevamo andare Lontano – Bella Germania ha conquistato 2.835.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale 5 La Casa di Famiglia ha raccolto davanti al video 2.457.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Rai2 la finale di The Voice of Italy ha interessato 1.710.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Italia 1 Godzilla ha catturato l’attenzione di 1.116.000 ...

Champions - Ascolti in calo per la Rai rispetto a Mediaset : ascolti Tv Champions League 2018 2019 – Il ritorno della Uefa Champions League sulle reti Rai ha fatto registrare un netto calo degli ascolti in relazione alla stagione 2017/2018 per quanto riguarda le partite trasmesse in chiaro. Nella stagione conclusasi con la vittoria del del Liverpool contro il Tottenham nella finale di Madrid, la Rai […] L'articolo Champions, ascolti in calo per la Rai rispetto a Mediaset è stato realizzato da Calcio ...

Ascolti tv - quasi 4 milioni di telespettatori per l'ultima di Fazio : giusto l'addio a Rai 1? : 'Che tempo che fa' chiude la stagione con l'ennesima vittoria del prime time, ma il prossimo anno trasloca sulla seconda...