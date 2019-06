Ascolti Tv 14 giugno 2019 | Ballata per Genova vince | bene le azzurre

TeleVideoBlog gli Ascolti di venerdì 28 giugno 1991 : Stasera mi butto accende l'estate di Rai 2 : Siamo al terzo appuntamento con TeleVideoBlog. Facciamo un breve ripasso (e non lo diciamo a caso data la passione per il vintage) Cosa è TeleVideoBlog? Lo dice il titolo stesso, riprendiamo in mano un'istituzione del piccolo schermo: il teletext, più comunemente chiamato Televideo.Tra le tante pagine e le decine di servizi al suo interno ci vogliamo concentrare sulla pagina dedicata al piccolo schermo, in particolar modo ai dati ...

TeleVideoBlog gli Ascolti di venerdì 28 giugno 1991 : Stasera mi butto accende l'estate di Rai 2 : Siamo al terzo appuntamento con TeleVideoBlog. Facciamo un breve ripasso (e non lo diciamo a caso data la passione per il vintage) Cosa è TeleVideoBlog? Lo dice il titolo stesso, riprendiamo in mano un'istituzione del piccolo schermo: il teletext, più comunemente chiamato Televideo.Tra le tante pagine e le decine di servizi al suo interno ci vogliamo concentrare sulla pagina dedicata al piccolo schermo, in particolar modo ai dati ...

Ascolti TV | Venerdì 14 giugno 2019. La Ballata per Genova vince con il 18.5% : Ballata per Genova - Gino Paoli Su Rai1 Ballata per Genova ha conquistato 3.164.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Canale 5 La Battaglia di Hacksaw Ridge ha raccolto davanti al video 1.471.000 spettatori pari all’8.7% di share. Su Rai2 Doppio Ricatto, doppio inganno ha interessato 1.171.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Una Notte da Leoni 3 ha catturato l’attenzione di 1.123.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 ...

Ascolti tv venerdì 14 giugno 2019 : Prime Time Su Rai 1 Ballata per Genova ha registrato nell'anteprima .000 telespettatori, share % e nel programma un netto di .000, %. Su Rai 2 Il film Doppio ricatto, doppio inganno ha registrato .000 telespettatori, share%. Su Rai 3 Il film Smetto quando voglio: Ad Honorem ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film La battaglia di Hacksaw Ridge ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film ...

Ascolti TV | Venerdì 14 giugno 2019 : Ballata per Genova - Gino Paoli Su Rai1 Ballata per Genova ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 La Battaglia di Hacksaw Ridge ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Doppio Ricatto, doppio inganno ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Una Notte da Leoni 3 ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Smetto quando Voglio – Ad Honorem ha ...

Ascolti Tv Venerdì 14 giugno - Ballata per Genova tra Hacksaw Ridge e Una notte da Leoni : Ascolti Tv Venerdì 14 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Ballata per Genova – Rai 1 – milioni e %La Battaglia di Hacksaw Ridge – Canale 5 – milioni e %Smetto quando voglio ad Honorem – Rai 3 – mila e %Doppio ricatto doppio inganno – Rai 2 – mila e %Una notte da Leoni 3 – Italia 1 – milioni e %Propaganda Live – La7 – mila e %4 Hotel – Tv8 ...

Ascolti tv - dati auditel venerdì 14 giugno All Together Now batte Don Matteo : Ascolti tv, prime time La semifinale di All Together Now ha vinto la gara degli Ascolti riuscendo persino a superare la replica di Don Matteo. Lo show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker con J-Ax ha ottenuto una media di 2 milioni 580mila spettatori pari al 16.27%,. Su Rai1 i primi due episodi, in replica, della serie Don Matteo 11 hanno fatto segnare 2 milioni 433mila con il 13.4%. Da segnalare, su Rai2, il risultato della serata evento ...

Ascolti Tv 13 giugno 2019 : All Together Now risale e batte Don Matteo : Ascolti Tv 13 giugno 2019: la semifinale di All Together Now si piazza al primo posto e trionfa su Don Matteo 11 Il programma più visto in prima serata il 13 giugno 2019 è All Together Now. Il nuovo format musicale di Canale 5 aveva ultimamente perso colpi. La semifinale ha, però, alzato i numeri, […] L'articolo Ascolti Tv 13 giugno 2019: All Together Now risale e batte Don Matteo proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Giovedì 13 giugno 2019. All Together Now vince con il 16.3% - le repliche di Don Matteo al 13.4% : Terence Hill, Maria Chiara Giannetta e Nino Frassica Su Rai1 Don Matteo 11 hanno conquistato 2.433.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale 5 All Together Now ha raccolto davanti al video 2.580.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Rai2 la Serata Evento La Trattativa ha interessato 1.088.000 spettatori pari al 5.5% di share. Su Italia 1 47 Ronin ha catturato l’attenzione di 1.004.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Il Diario di Anna ...

Ascolti tv giovedì 13 giugno 2019 : Prime Time Su Rai 1 Don Matteo 11 ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film La Trattativa ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il diario di Anna ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 All Togheter Now, quinta puntata,ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film 47 Ronin ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha ...

Ascolti TV | Giovedì 13 giugno 2019 : Terence Hill, Maria Chiara Giannetta e Nino Frassica Su Rai1 Don Matteo 11 hanno conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 All Together Now ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 la Serata Evento La Trattativa ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 47 Ronin ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Il Diario di Anna ha raccolto davanti al video ...

Ascolti tv giovedì 13 giugno - All Together Now alla prova di Don Matteo : Ascolti Tv giovedì 13 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Don Matteo – Rai 1 – milioni e %All Together Now – Canale 5 – milioni e %La Trattativa – Rai 2 – milioni e %47 Ronin – Italia 1 – milioni e %Piazzapulita – La7 – milioni e %Diritto e Rovescio – Rete 4 – mila e %Il diario di Anna – Rai 3 – mila e %2012 – Tv8 – mila e ...

Ascolti Tv 12 giugno 2019 : Live – Non è la d’Urso non si arresta : Ascolti Live – Non è la d’Urso e Un matrimonio da favola di mercoledì 12 giugno 2019 L’uragano Live – Non è la d’Urso non si arresta! Mediaset ha pensato bene di prolungare questa trasmissione, che sta dando degli ottimi risultati. Barbara ha superato di gran lunga le aspettative e ieri ha raggiunto il 19.4% […] L'articolo Ascolti Tv 12 giugno 2019: Live – Non è la d’Urso non si arresta proviene da ...

Ascolti tv - dati Auditel Mercoledì 12 giugno : Live non è la d’Urso vince anche senza Pamela Prati : anche senza Pamela Prati, assente benché fosse stata annunciata come ospite, ‘Live – Non è la D’Urso‘ su Canale 5 conquista la prima serata del 12 giugno con 2.876.000 telespettatori e il 19,36% di share. Ascolti tv prime time Il film di Rai1, ‘Un matrimonio da favola‘, ha ottenuto 2.568.000 telespettatori e uno share del 12,16%, seguito da Rai3 che con ‘Chi l’ha visto?’ ha totalizzato ...