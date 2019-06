Arriva il tax day | da imprese e famiglie 32 | 6 mld all' erario

Instax Mini LiPlay : Arrivano le fotografie (stampate) con l’audio : Fonte: Instax.com Sempre più gettonate negli ultimi anni, le macchine fotografiche istantanee continuano a conquistare una larga fetta di utenti ancora legati al piacere di voler toccare con mano i ricordi e di non lasciarli all’interno di cartelle archiviate in hard disk o negli smartphone. Ma oggi, grazie a un’idea di Fujifilm, le macchine istantanee fanno un enorme passo in avanti introducendo per la prima volta l’audio ...

Agenzia delle Entrate : Arriva flat tax per pensionati : arrivano le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per i contribuenti titolari di pensioni estere che trasferiscono la residenza fiscale in Italia

M5S : ok alla flat tax in deficit. Conte frena : progetto non ancora Arrivato a Palazzo Chigi : Anche M5s si dice favorevole al progetto di tassazione al 15% in deficit. Ma Conte frena - «prima bisogna chiarire le premesse per proseguire il cammino del governo» - e annuncia: «Lunedì faremo il punto», «voglio parlare agli italiani»...

Dal M5s Arriva l'apertura alla Lega"Ok flat tax finanziata in deficit" : "La proposta della Lega di finanziare in deficit la flat tax ci trova favorevoli. A maggior ragione se, come apprendiamo, Tria gia' condivide questa idea: ben venga il regime fiscale al 15% per i redditi fino ai 65.000 euro" Segui su affaritaliani.it

Macché flat - qui Arriva la "fat tax" : La maggiore parte - oltre 5.200 comuni in Italia - non ha ancora preso la sua decisione, ma dei 375 comuni che in Italia fino alla vigilia di Pasqua ha deciso di ritoccare le aliquote Irpef municipali,...