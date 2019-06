agi

(Di sabato 15 giugno 2019) Sono due algerini idagli agenti della Squadra di polizia giudiziaria del Compartimento di Polizia ferroviaria per il Lazio in servizio. I due, rispettivamente di 42 e 35 anni, si aggiravano all'interno dello scalo ferroviario adocchiando ledei viaggiatori. Da lì a poco sono entrati in azione individuando come possibile vittima un cittadino orientale che, con diversi bagagli al seguito, era in attesa del treno: approfittando della ressa di viaggiatori, con mossa fulminea gli hanno sottratto una valigia e, confondendosi tra i passeggeri, si sono allontanati in direzioni diverse. Ma mentre il primo è riuscito a far perdere le proprie tracce, il secondo è stato seguito a bordo del diretto Leonardo Express in partenza per Fiumicino e arrestato una volta giunto sceso in aeroporto. Nel frattempo la Sala operativa ...

Agenzia_Ansa : Arrestati per corruzione alla Regione Sicilia l'ex parlamentare di FI Paolo Arata e il figlio Francesco. Sarebbero… - Agenzia_Ansa : Arrestati 4 teenager per l'aggressione alla coppia lesbica sul bus a #Londra #ANSA - BreakingItalyNe : RT @Agenzia_Italia: Arrestati alla Stazione Termini due ladri seriali di valigie -