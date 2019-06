Argentina-Colombia | Coppa America 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

oasport

(Di sabato 15 giugno 2019) È sicuramente la partita più attesa e, sulla carta almeno, la più equilibrata (verso l’alto) della prima giornata della Copa. Per quanto riguarda il Girone B scendono in campo alle 24.00in una sfida che alla vigilia si preannuncia davvero intensissima. Esordio per tante delle stelle di questa: ovviamente tutti gli occhi sono puntati su Leo Messi, il pluri Pallone d’Oro, che va a caccia di performance importanti per provare nuovamente a risultare miglior giocatore dell’anno. Con la Pulce in rosa anche lo juventino Paulo Dybala, pronto a subentrare per svoltare una stagione tutt’altro che positiva. Tanti i giocatori di livello tra ini, molti che hanno frequentato il campionato italiano: in porta c’è Ospina del Napoli, tre gli uomini offensivi ovviamente il bianconero Juan Cuadrado. Segui live e in esclusiva ...

