Anticipazioni Un posto al sole | Anita seduce Vittorio

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di lunedì 17 giugno 2019 : anticipazioni puntata 5276 di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 17 giugno 2019: Michele (Alberto Rossi) si ritrova ostaggio di Mimmo (Antonio Fattoruso) ma capisce ben presto che il giovane è fragile e spaventato, così cerca di convincerlo a costituirsi… Marina Giordano (Nina Soldano) si rende conto di godere ormai di poca stima da parte degli operai e di non essere più in grado come in passato di avere tutti ai suoi piedi… Assunta ...

Un posto al sole - la sconcertante scoperta di Diego : Anticipazioni trame dal 17 al 21 giugno : Anche questa settimana si rinnova l’appuntamento – più che solido, decisamente un classico – con le trame e le sottotrame di Un posto al sole, la soap opera italiana più longeva della televisione (che, nelle sue fila, ha annoverato per anni anche la bella e brava Serena Rossi). L’appuntamento è sempre quello consueto a cui gli spettatori sono abituati da tempo: dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. (Qui il riassunto ...

Un posto al sole Anticipazioni : MIA mette nei guai ALEX : Che la giovanissima Mia (Ludovica Nasti) sia un “bel peperino” l’abbiamo tutti notato subito, ma nelle prossime puntate di Un posto al sole la sorellina di ALEX (Maria Maurigi) mostrerà addirittura degli atteggiamenti da “dark baby”, non esitando a compiere alcuna mossa pur di ottenere ciò che vuole. Non per niente, le anticipazioni ufficiali della soap rivelano che ALEX a un certo punto scoprirà “il motivo ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di venerdì 14 giugno 2019 : anticipazioni puntata 5275 di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 14 giugno 2019: Michele (Alberto Rossi) intende parlare con il professor Scaglione (Emanuele Barresi)… Serena (Miriam Candurro) deve prendere un’importante decisione sul suo futuro professionale… Alex (Maria Maurigi) sembra intenzionata a lasciar perdere il trasferimento in terrazza; Vittorio (Amato D’Auria) tuttavia non è d’accordo… Da non ...

Un posto al sole Anticipazioni : MIMMO crollerà - MICHELE lo aiuterà? : Siamo giunti al clou della storyline dei “bad boys”, che da qualche mese fa parte delle vicende narrate a Un posto al sole, e nella puntata del 12 giugno abbiamo assistito ad una rapina al Vulcano che – stando ai presupposti – non promette nulla di buono! L’episodio in questione è terminato infatti con uno sparo e con la disperazione di Andrea Pergolesi (Davide Devenuto). Cosa sarà successo? Solo stasera scopriremo ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di giovedì 13 giugno 2019 : anticipazioni puntata 5274 di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 13 giugno 2019: La rapina al Caffè Vulcano lascia un seguito traumatico e avrà delle conseguenze pesanti sui presenti… Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) si rende conto che Alberto Palladini (Maurizio Aiello) sta tentando tramite una concorrenza sleale di sabotare il suo progetto di chartering. Come reagirà Ferri a questa scoperta? Dopo l’opportuno chiarimento ...

Un posto al sole Anticipazioni : l’ultimo saluto a TOMMASO - ma Leonardo… : Una delle storyline che più ha “acceso” i fan di Un posto al sole in questa prima parte del 2019 è stata quella della morte di TOMMASO Sartori. La dipartita del personaggio (interpretato dal 2012 al 2015 da Michele Cesari) ha mosso fiumi di “inchiostro virtuale” sui social network, anche perché molti telespettatori della soap sono desiderosi di capire ancora meglio i dettagli della questione, nonostante essi siano stati ...

Un posto al sole - Anticipazioni : Luca Capuano interpreterà l'amante di Beatrice : Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà finalmente presentato ai fan l'affascinante avvocato Aldo Leone che verrà interpretato dal noto attore napoletano Luca Capuano. Questo nuovo misterioso personaggio farà un ingresso col botto e sarà al centro di numerosi colpi di scena, inoltre il settimanale Nuovo Tv ha anticipato che Aldo avrà una storia d'amore con Beatrice, mostrando alcuni scatti della nuova coppia mentre amoreggia. Per una ...

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni puntata di mercoledì 12 giugno 2019 : anticipazioni puntata 5273 di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 12 giugno 2019: Maurizio (Andrea Galasso) e Mimmo (Antonio Fattoruso) cercano nuovamente di fare una rapina al Vuclcano, ma ignorano che Arianna (Samanta Piccinetti) stavolta ha con sé una pistola… Ossessionato dalla fine della storia con Beatrice (Marina Crialesi), Diego scopre che la sua ragazza ha una nuova storia d’amore: riuscirà a non far emergere la propria ...