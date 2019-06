Anche il Regno Unito ha accusato l’Iran di aver attaccato le due petroliere nel golfo

Anche il Regno Unito accende le prime reti 5G : 5G al Mobile world congress (foto: Wired) La compagnia telefonica britannica EE (Everything everywhere) è diventata il primo provider a fornire una copertura 5G nel Regno Unito . Il provider si classifica così secondo nel vecchio continente e quarto a livello globale nella corsa alla diffusione di internet mobile di quinta generazione. Dopo la Corea del Sud, gli Stati Uniti e la Svizzera ora è il turno della Gran Bretagna di spuntare la voce ...

Più di 750mila cittadini europei hanno richiesto il permesso di soggiorno per continuare a vivere nel Regno Unito Anche dopo Brexit : L’Home Office, il ministero britannico che si occupa di affari interni e immigrazione, ha diffuso i dati relativi al piano introdotto alcuni mesi fa per concedere ai cittadini europei che vivono nel paese di continuare a farlo anche in seguito