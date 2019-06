Amanda Knox | dai media trattata da sporca e drogata puttana | non assolvo nenache lo Stato

ilfogliettone

(Di sabato 15 giugno 2019) Offrire allo spettatore "un mostro", ancora prima di farlo entrare nell'aula di un tribunale, per comparire davanti al giudice e difendersi come vuole la legge. In Italia è possibile. Perché nei casi di cronaca nera, accanto al processo penale, si svolge abitualmente un "processotico", che antepone i "pregiudizi" alle prove e agli interrogatori. A testimoniarlo al Festival della giustizia penale di Modena è stata un'icona del linciaggio masstico,, la giovane americana prosciolta nell'ottobre 2011 dalla corte d'Assise d'appello di Perugia assieme all'allora fidanzato Raffaele Sollecito in ordine all'accusa di omicidio della studentessa Meredith Kercher, avvenuto nella notte del 1 novembre 2007. Ma il rito di "bollare preventivamente come mostro" chi è coinvolto in un processo penale, ha interessato negli ultimi 25 anni oltre 50mila persone, tante quante le domande ...

stanzaselvaggia : Amanda Knox in diretta su @SkyTG24 sta facendo un discorso potentissimo sulla morsa della giustizia e dei media. Su… - Corriere : Amanda Knox parla e piange: «Molti pensano che io sia cattiva e che qui profano Meredith» Live - RaiNews : #AmandaKnox per la prima volta in Italia dopo l'assoluzione: ho paura di nuove accuse, contro di me una storia falsa -