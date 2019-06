Amanda Knox attacca | Tutti contro di meRudy Guede ha violentato e ucciso Mez

Amanda Knox in lacrime : "Il ladro Guede uccise Meredith" : Claudio Carollo Amanda Knox torna in Italia e scoppia in lacrime raccontando la sua versione dei fatti sull'omicidio Meredith al Festival della Giustizia penale in questi giorni a Modena Il ritorno di Amanda Knox in Italia dall'assoluzione quattro anni fa finisce in lacrime. È la prima volta di Amanda da donna libera, come aveva scritto per annunciare il suo ritorno nel nostro Paese, dopo i terribili fatti di 12 anni fa che portarono ...

Modena - Amanda Knox : “Sepolta sotto una montagna di fantasie da tabloid. Su me creata una storia falsa” : “Sul palcoscenico mondiale io ero una furba, psicopatica e drogata, puttana. Colpevole. È stata creata una storia falsa e infondata, che ha scatenato le fantasie della gente. Una storia che parlava alle paure della gente. Non potevo più godere del privilegio della privacy. La mia famiglia veniva descritta come un clan. Io prima del processo ero sommersa da una montagna di fantasie da tabloid”. Così Amanda Knox al Festival della ...

Amanda Knox a Modena : “Un ladro - Rudy Guede - entrò in casa - violentò e uccise Meredith” : Amanda Knox, per la prima volta in Italia dopo l’assoluzione dall’accusa di aver ucciso Meredith Kercher, è intervenuta al Festival della Giustizia penale di Modena in un dibattito sul tema “Il processo penale mediatico”. “Rudy Guede ha ucciso Meredith, ma pm, polizia e giornalisti si sono concentrati su di me”, ha detto dal palco.Continua a leggere

Amanda Knox in lacrime : "Ora ho paura di essere molestata - incastrata e derisa" : "Ho paura oggi, adesso, ho paura di essere molestata, derisa, incastrata e ho paura che nuove accuse mi verranno rivolte solo perché vengo qua a dire la mia versione dei fatti. Ma soprattutto, temo che mi mancherà il coraggio". Amanda Knox è intervenuta al Festival della giustizia penale in corso a

Amanda Knox : "Guede è entrato come un ladro nell'appartamento - violentò e uccise Meredith" : “Il primo novembre 2007, un ladro, Rudy Guede è entrato nel mio appartamento, ha violentato e ha ucciso Meredith. Ha lasciato tracce di dna e impronte. È fuggito dal Paese, processato e condannato. Nonostante ciò un numero importante di persone non ha sentito il suo nome, questo perché pm, polizia e giornalisti si sono concentrati su di me. Giornalisti chiedevano di arrestare un colpevole. Hanno indagato me ...

