Altro che comandante | Sarri è stato il primo sovranista di Napoli

“I ragazzi d’Europa? La meglio gioventù - Altro che bamboccioni. Per loro i confini non sono la priorità” : Li chiama Generazione Desiderius, perché desiderano qualcosa che manca. Vogliono essere felici, indipendenti, realizzarsi. A Berlino, Riga, Siviglia, come a Dublino, Copenhagen, Atene, Praga, Varsavia, Stoccolma e Strasburgo. Un viaggio per conoscere l’Europa di chi ha tra i 18 e i 35 anni, dei giovani consapevoli di vivere tempi complesso. Edoardo Vigna, giornalista di 7 del Corriere della Sera, nel suo Europa. La meglio gioventù (Neri ...

Playoff basket - Venezia vince in Sardegna : Altro che difesa - la vera chiave è Daye : Venezia vince gara-3 in Sardegna e riporta a suo favore il fattore campo nella finale scudetto dei Playoff di basket che ora dice 2 a 1 per i veneti. Lasciato il caldo del Taliercio, contestato sia da Pozzecco che da Tonut, la pallacanestro offerta dalla serie non migliora un granché anche al PalaSerradimigni, riempito fino a scoppiare dai tifosi di Sassari. La Reyer domina la partita per i primi tre quarti grazie alla difesa, ma la vince solo ...

Il binomio Sarri-Higuain alla Juve è tutt’Altro che scontato : Dato per assodato che in questo momento, il nome più plausibile per il successore di Allegri è quello di Maurizio Sarri, una delle conseguenze del suo arrivo sulla panchina della Juve, era quella di ricostruire ancora una volta l’accoppiata Sarri-Higuain. Le parole del fratello-procuratore oggi avevano lasciato intendere che il Pipita fosse sicuro di riavere il suo posto in bianconero “mio fratello è sotto contratto con la Juve e ...

Mondiali calcio femminile – Altro che signorine! Sara Gama - calcio in faccia e perde un dente : la capitana dell’Italia si rialza [FOTO] : Sara Gama perde un dente dopo un calcio della giocatrice della Giamaica: la capitana dell’Italia si rialza e prosegue la partita in maniera stoica Il calcio è uno sport per soli uomini? Noi non ci giureremmo. Oltre alla grande abilità mostrata sul rettangolo verde, le donne hanno dimostrato di saper competere e soprattutto, picchare duro, tanto quanto i colleghi maschi! Quante volte abbiamo visto un uomo simulare un fallo, accentuare ...

Mondiali calcio femminile – Altro che signorine! Sara Gama - calcio in faccia e perde un dente : il capitano dell’Italia si rialza [FOTO] : Sara Gama perde un dente dopo un calcio della giocatrice della Giamaica: la capitana dell’Italia si rialza e prosegue la partita in maniera stoica Il calcio è uno sport per soli uomini? Noi non ci giureremmo. Oltre alla grande abilità mostrata sul rettangolo verde, le donne hanno dimostrato di saper competere e soprattutto, picchare duro, tanto quanto i colleghi maschi! Quante volte abbiamo visto un uomo simulare un fallo, accentuare ...

Meteo Protezione Civile domani : qualche temporale sulle Alpi - stabile Altrove : Prosegue la fase di stabilità atmosferica sull'Italia grazie all'alta pressione di matrice sub-tropicale. Nella giornata di domani avremo bel tempo prevalente, con qualche rovescio a evoluzione...

Perché i minibot per le imprese sono una ciAltronata inutile : Visto il clamore anche internazionale che stanno suscitando, a tutto rischio della credibilità dell’Italia sui mercati finanziari, è opportuno spiegare in modo dettagliato e puntuale perché i “minibot per pagare i crediti delle imprese verso la PA” siano una proposta più per stupire che per risolvere i problemi delle imprese.Se infatti il “minibot” non è, come non può ...

Sguardi Altrove 2019 : BECOMING ASTRID di Pernille Fischer Christensen - La recensione : Biopic drammatico sugli anni giovanili della scrittrice ASTRID Lindgren, diretto dalla regista danese Pernille Fischer Christensen e co-sceneggiato dalla stessa insieme a Kim Fupz Aakeson, BECOMING ASTRID sbarca in anteprima italiana come film d'apertura di Sguardi Altrove Film Festival, dopo essere stato presentato alla Berlinale Special 2018. Il film è ambientato in Svezia negli anni ’20 e racconta la ...

Dalla D'Urso - Francesca De Andrè umilia Giorgio : 'Sei un ubriaco e forse anche Altro' : Durante la tredicesima puntata di Live - Non è la D'Urso, si sono sottoposti al gioco delle sfere Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. La coppia nata all'interno delle Casa del Grande Fratello ha deciso di rispondere alle domande degli opinionisti favorevoli e contrari alla loro liaison. Tra il parterre di ospiti era presente anche Giorgio Tambellini. Per la prima volta dopo lo scontro avvenuto dentro le mura di Cinecittà, l'ex gieffina ha ...

Emmanuel Macron ha detto che manderà a Donald Trump un nuovo albero - dopo che l’Altro è morto : Il presidente francese Emmanuel Macron ha fatto sapere che manderà al presidente statunitense Donald Trump un nuovo albero, visto che la quercia che avevano piantato insieme più di un anno fa nel frattempo è morta. Macron lo ha fatto sapere parlando con la

Amici - Alberto Urso tira fuori i muscoli. Altro che "tenorino" - mostra il fisico (mai visto) : delirio puro : Il tenorino Alberto Urso tira fuori i muscoli. Il fresco vincitore dell'ultima edizione di Amici oltre ad aver conquistato i giudici di Maria De Filippi e il pubblico dell'Arena di Verona, è anche l'idolo di tante giovanissime telespettatrici e utenti dei social. Che sono in visibilio per l'ultima f

PC Engine Core Grafx mini è la miniconsole di Konami che include R-Type - Dungeon Explorer e molto Altro : Konami Digital Entertainment ha annunciato oggi PC Engine Core Grafx mini, una versione compatta della classica console anni '80 che includerà una vasta line-up di classici retro game di cui una prima parte è svelata a Los Angeles nel corso di Electronic Entertainment Expo (E3). Ecco i dettagli del comunicato ufficiale:Ancora più compatta della console originale, PC Engine Core Grafx mini potrà stare tranquillamente nel palmo di una mano e sarà ...

Michele Emiliano - Altro avviso di garanzia in 2 mesi : superiorità morale della sinistra - per cosa è indagato : Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano è indagato per abuso d'ufficio per violazione della legge Severino, in relazione alla nomina come consigliere nella società pubblica InnovaPuglia dell'ex sindaco di Bisceglie Francesco Spina. A rivelarlo è la Gazzetta del Mezzogiorno. "Francesco Sp

Venezia-Sassari : sangue - sudore e triple! Altro che NBA : anche il basket italiano sa regalare spettacolo : Altro che NBA: a poche ore dalla vigilia del primo match point dei Raptors, il basket italiano regala uno spettacolo unico con la vittoria di Venezia in Gara-1 di Finale Scudetto Il basket italiano secondo molti non può reggere il paragone con l’NBA: lo spettacolo sui parquet della nostra terra non è di certo quello che i campioni americani sono abituati a regalare al loro pubblico. Eppure, questa sera, Gara-1 di Finale Scudetto ha ...