All' agente incolpevole e malato di tumore conto da 300mila euro

Barella All'Inter?/ Incontro con l'agente in sede - accordo vicino con il Cagliari : Nicolò Barella-Inter, ci siamo: vertice in corso con l'agente del centrocampista del Cagliari, ecco le cifre dell'affare e le contropartite.

Hysaj - l’agente : “C’è l’offerta dell’Atletico - lui vuole provare l’esperienza All’estero! Può accettare la Juve con Sarri è un professionista. Su Mario Rui in uscita - Sepe e Grassi…” : Il procuratore di Hysaj parla della possibilità che ha il suo assistito di essere ceduto all’Atletico Madrid o alla Juve con Sarri Mario Giuffredi agente di Hysaj e Veretout tra gli altri, é intervenuto in diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su Radio CRC, ed ha parlato del futuro dei suoi assistiti: “Hysaj-Atletico Madrid? L’offerta è molto bassa e non rispecchia il valore di un calciatore. E’ ...

Moglie e agente - Wanda Nara esce Allo scoperto : “me lo ha chiesto Mauro - vi svelo come è nato tutto” : La Moglie-agente di Mauro Icardi ha spiegato nel corso di un’intervista i motivi che l’hanno spinta a curare gli interessi del marito Il fatto di essere la Moglie e al tempo stesso l’agente di Mauro Icardi ha fatto storcere il naso a molti, convinti che i problemi avuti nello spogliatoio fossero riconducibili a lei. Spada/LaPresse Wanda Nara però ha sempre rispedito al mittente le accuse, sottolineando di agire sempre per ...

L’agente che non intervenne durante la strage Alla scuola di Parkland è stato arrestato e incriminato : Scot Peterson, agente di polizia che non intervenne durante la strage alla scuola di Parkland (Florida) del 14 febbraio 2018, nella quale morirono 17 persone, è stato arrestato e incriminato per abbandono di minore, negligenza colposa e falsa testimonianza. Peterson,

Juventus-Sarri - l’agente dell’Allenatore atteso a Londra per parlare con il Chelsea : spunta un ostacolo non da poco : L’agente dell’allenatore del Chelsea è atteso a Londra per parlare con il Chelsea, che potrebbe a sua volta chiedere un indennizzo per liberare Sarri Giornata importante quella di oggi per il futuro di Maurizio Sarri, l’agente dell’allenatore toscano infatti partirà alla volta di Londra per parlare con il Chelsea. AFP/LaPresse L’obiettivo è quello di mettere a punto una strategia di uscita che permetterebbe ...

Storie Italiane - Vincenzo Paparo : “Minacciato dAll’agente di Pamela Prati” : Eleonora Daniele intervista Vincenzo Paparo, che svela: “Plagiato e minacciato da Pamela Perricciolo” Nuova testimonianza nella puntata di Storie Italiane di oggi, mercoledì 29 maggio 2019, riguardante una delle agenti di Pamela Prati. Vincenzo Paparo, giovane napoletano, ospitato dalla padrona di casa Eleonora Daniele, ha infatti raccontato di essere stato contattato via facebook, circa dieci anni fa, da Pamela Perricciolo, la quale ...

Jorginho - l’agente : “Jorginho e Sarri Alla Juve? I tifosi napoletani devono pensare Alla propria squadra - invece di guardare cosa accade in casa Juve! È un professionista - non un tifoso del Napoli…” : L’ag. di Jorginho sul futuro del suo assistito Joao Santos, agente di Jorginho è intervento a Radio Marte nella trasmissione Si gonfia la rete. Ecco quanto ha dichiarato: “Jorginho e Sarri alla Juve? No, Sarri è concentrato sulla finale di Europa League, non pensa al mercato. La stagione al Chelsea è stata incredibile: il terzo posto e la finale di Europa League sono risultati importantissimi”. “Jorginho è un ...

Manuela Arcuri a Storie Italiane : “Presa in giro dAll’agente della Prati” : Storie Italiane, Manuela Arcuri: “La manager di Pamela Prati si è presa gioco di me” Ha rotto il silenzio ai microfoni di Storie Italiane nella puntata di oggi, lunedì 20 maggio 2019, Manuela Arcuri. Intervistata dalla padrona di casa Eleonora Daniele, ai microfoni della seguitissima trasmissione della mattina di Rai1 l’attrice ha raccontato la sua esperienza con una delle agenti di Pamela Prati, Pamela Perricciolo, ...

Un ex agente della CIA è stato condannato a vent’anni per aver venduto segreti militari Alla Cina : Kevin Mallory, ex agente della CIA, l’agenzia di spionaggio internazionale del governo federale degli Stati Uniti, è stato condannato a vent’anni di prigione per aver venduto segreti militari alla Cina tra marzo e aprile del 2017. Mallory ha 62 anni

Lotito e D’Angelo fanno visita All’agente ferito negli scontri avvenuti prima della finale di Coppa Italia : Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, e Nicolò D’Angelo, attuale Capo della Sicurezza del club biancoceleste, hanno fatto visita al dirigente del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale, Ugo Esposito, rimasto ferito ieri durante gli scontri avvenuti prima della finale della Coppa Italia. “Esprimendo vicinanza alla Polizia Locale e a tutte le forze dell’ordine impegnate nei servizi di sicurezza, i ...

Napoli - scontri tra Polizia e manifestanti anti-Salvini davanti Alla Prefettura. Un agente rimasto ferito : scontri tra manifestanti anti-Salvini e forze di Polizia, a Napoli, durante un corteo che si è concluso davanti alla Prefettura. Il ministro dell’Interno era nell’edificio di piazza del Plebiscito per prendere parte a una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il corteo ha sfilato per le vie del capoluogo campano per poi concludersi proprio davanti al palazzo dove il vicepremier era riunito. Lì, fa ...

Atalanta-Lazio - scontri tra ultrà e polizia All'Olimpico : auto a fuoco - agente ferito : scontri e tensioni all'Olimpico prima della finale di Coppa Italia Atalanta-Lazio. Un'auto della polizia municipale è andata a fuoco, pare a causa di una bomba carta lanciata da...

Real Madrid - tutti i dubbi dell'agente di Bale sulla conferma del gAllese : 'Bale ha un contratto fino al 2022 e vorrebbe rispettarlo fino alla fine - continua Barnett - E' stato ed e' ancora, secondo uno, uno dei migliori 3-4 giocatori al mondo. Ma il calcio e' un gioco di ...