calcioweb.eu

(Di sabato 15 giugno 2019) ”Mi sembra chiaro che sia necessario quanto urgente trovare una soluzione strutturale e solida alla vicenda. Voglio segnalare che tutti gli orientamenti dei precedenti governi verso imprese e gruppi con pedigree ineccepibili, sulla carta, si sono, ad oggi, rivelati inefficaci con grave danno erariale e d’immagine del Paese. Ascoltare oggi che viene messa in discussione la capacità manageriale di un imprenditoreclaudio Lotito, che ha dimostrato con i fatti di saper risanare una societàla SS Lazio, che non è solo una squadra di calcio ma una realtà societaria quotata in borsa, e gestisce con profitto altre aziende che a lui fanno capo con migliaia di dipendenti, mi sembra ingeneroso”. E’ una nota di, presidente della Fondazione Foedus e promotore di un think tank sull’analisi della logistica e delle infrastrutture in ...

CalcioWeb : #Alitalia, Mario Baccini: '#Lotito merita rispetto come persona e imprenditore' - pri_mario : RT @lefrasidiosho: #Alitalia, #Lotito formalizza offerta - mario_bontempo : RT @pasquino2000: Non do di chi sia, ma fa ridere tanto. #Lotito #Alitalia #AliLazio -