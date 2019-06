Addio alla zanzara tigre? Arrivano i maschi sterili per evitare la

ilgiornale

(Di sabato 15 giugno 2019) Claudio Cartaldo In un'area saranno immessi esemplariperla riproduzione. La tecnica innovativa Una nuova tecnica, un nuovo modo per combattere il proliferare della: immettere in circolazione un numero più o meno elevato diche, accoppiandosi con le femmine, le renderanno a loro voltaannullandone così la capacità di pungere. Il Comune di Bologna ha deciso di avviare la sperimentazione in un'area di circa 40 ettari del quartiere Navile, lungo via Zanardi. Nell'area verranno "liberati" circa 500mila esemplaridi, però sterlili. Prima di dare il via all'azione, però, sarà necessario ridurre la quantità difertili attraverso prodotti larvicidi specifici. Ci penserà lo stesso Comune, passando porta per porta in modo da contrastare con la nuova metodologia uno dei più considerevoli fastidi ...

vaticannews_it : #PapaFrancesco alla Messa esequiale per l’arcivescovo Léon Kalenga Badikebele, nunzio in #Argentina: Dire addio al… - angelomangiante : Il #Napoli, oltre al #Milan, ci prova per #Manolas (36m clausola) dopo il probabile addio di #Albiol. Alla Roma pro… - fattoquotidiano : DOPO 74 ANNI La città più “povera” dell’Emilia dice addio alla sinistra che la governa da sempre. Il più votato ad… -