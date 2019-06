A Le Mans vince sempre lei

Elezioni Europee 2019 - primi risultati : vince TimmerMans - agli euroscettici di Wilders nessun seggio : Un secondo exit poll diffuso oggi conferma la vittoria in Olanda del PVDA di Frans Timmermans, candidato per i socialdemocratici alla Commissione Ue. Timmermans: "Per la prima vota abbiamo la possibilità di costituire una maggioranza progressista nel Parlamento europeo, una compagine che vada da Tsipras a Macron con i socialisti al centro".Continua a leggere