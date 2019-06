A lavoro in bici | dipendenti Saipem a scuola di mobilità

Bari - in bici al lavoro : a maggio percorsi 31mila chilometri. E dal Comune soldi a 262 ciclisti : Primo mese del progetto 'Muvt' di sostegno all'uso della bicletta che prevede rimborsi chilometrici e bonus per tutti gli iscritti. In totale il Comune pagherà poco più di 2mila euro

A lavoro in bici - i viaggi green aumentano del 78% : A lavoro in bici o a piedi: nei primi 5 mesi del 2019 sono stati 10.784,38 i kg di CO2 non emessa grazie ai dipendenti italiani che hanno raggiunto il posto di lavoro in bici o a piedi, il 91% in più rispetto ai risultati ottenuti in tutto il 2018. A rivelarlo in occasione della Giornata Mondiale della bicicletta che si celebra il 3 giugno, è Jojob, servizio che permette alle aziende di diffondere e incentivare tra i dipendenti l’uso dei ...

Le tre facce del "pendolarismo" : stress e lavoro extra orario. Ma per chi va in bici - sport salutare : Con i mezzi pubblici o l'auto di proprietà, spostarsi quotidianamente per raggiungere il luogo di lavoro o di studio è qualcosa che fanno 30 milioni di italiani. C'è chi, precario, non può permettersi ...